Ισραήλ: Τι ακολουθεί για την ιατρική και ψυχολογική αποκατάσταση των ομήρων μετά από 737 ημέρες αιχμαλωσίας

Ύστερα από 737 ημέρες αιχμαλωσίας, οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι της Γάζας επέστρεψαν στο Ισραήλ, φέρνοντας μαζί τους ένα βαρύ φορτίο σιωπής, τραυμάτων και ελπίδας. Οι άνδρες, ηλικίας 21 έως 48 ετών, παραδόθηκαν τη Δευτέρα στον Ερυθρό Σταυρό και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στρατιωτική βάση Ρεΐμ, όπου για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια είδαν ξανά τις οικογένειές τους.

Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη, όμως το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο 24χρονος Αλόν Όχελ έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, χάνοντας την όραση στο ένα μάτι. Γιατροί από τα νοσοκομεία Sheba, Ichilov και Rabin βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή για να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

Πολλοί από τους ομήρους που απελευθερώθηκαν σε προηγούμενες ανταλλαγές είχαν εμφανιστεί εξαντλημένοι, αφυδατωμένοι και σε κατάσταση σοκ. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι ψυχολογικές συνέπειες μπορεί να είναι ακόμη βαθύτερες από τις σωματικές.

Η επόμενη φάση: ιατρική και ψυχολογική αποκατάσταση των ομήρων

Ο καθηγητής Χαγκάι Λεβίν, επικεφαλής της ιατρικής ομάδας των οικογενειών, τόνισε πως η επιστροφή των ομήρων είναι μόνο η αρχή ενός μακρού δρόμου: «Η αποκατάσταση δεν αφορά μόνο τους επιζώντες, αλλά και τις οικογένειες και την κοινωνία. Είναι μια συλλογική διαδικασία επούλωσης».

Στο Ιατρικό Κέντρο Rabin, το δεύτερο μεγαλύτερο στο Ισραήλ, δημιουργήθηκε ειδική Μονάδα Επιστρεφόμενων Ομήρων — η πρώτη στο είδος της στη χώρα. Εκεί εργάζονται φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και διατροφολόγοι. Οι οικογένειες των ομήρων διαμένουν προσωρινά δίπλα τους, σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια.

Η κυβέρνηση έχει επίσης προετοιμάσει πακέτα καλωσορίσματος, με ρούχα, προσωπικά είδη, φορητό υπολογιστή και χειρόγραφο μήνυμα από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη σύζυγό του, Σάρα.

Το νοσοκομείο Sheba, που αναμένεται να δεχθεί δέκα από τους απελευθερωμένους, προετοιμάζεται για μακροχρόνια θεραπεία.

«Δεν θα τους πιέσουμε καθόλου», δήλωσε εκπρόσωπος του ιδρύματος. «Η προτεραιότητα είναι να ξαναβρούν τους δικούς τους, να νιώσουν ασφάλεια και να επανενταχθούν ομαλά στην καθημερινότητα. Ό,τι χρειαστούν – ιατρικά, ψυχολογικά ή πρακτικά – θα το έχουν».

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της αιχμαλωσίας μπορεί να εμφανιστούν μήνες ή και χρόνια μετά. Το Rabin διαθέτει πλέον και τη μοναδική Μονάδα Μακροπρόθεσμης Αποκατάστασης Ομήρων, όπου οι ασθενείς συνεχίζουν τη θεραπεία ακόμη και μετά το εξιτήριο.

Όμηροι: Από τον πόνο στην ελπίδα

Η Emily Damari, Βρετανοϊσραηλινή όμηρος που είχε απελευθερωθεί τον Ιανουάριο, δήλωσε στους New York Times ότι πέρασε μήνες σε αποκατάσταση και επανειλημμένα χειρουργεία. «Το σώμα επουλώνεται», είπε, «αλλά το μυαλό χρειάζεται περισσότερο χρόνο».

Οι οργανώσεις των οικογενειών υπογραμμίζουν ότι η διαδικασία αποκατάστασης είναι πιο επίπονη από την απελευθέρωση.

«Η απελευθέρωση δεν σημαίνει τέλος – είναι η αρχή», ανέφερε το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων. «Μετά από δύο χρόνια πείνας, κακομεταχείρισης και απομόνωσης, χρειάζονται ειρήνη, φροντίδα και πάνω απ’ όλα την αποκατάσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς τους».

Καθώς οι 20 τελευταίοι όμηροι αρχίζουν να ξαναχτίζουν τις ζωές τους, το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα νέο, εξίσου δύσκολο καθήκον: να επουλώσει τις πληγές μιας κοινωνίας που έζησε 737 ημέρες συλλογικής αγωνίας.

