Ισραήλ: Τα στρατεύματά μας θα παραμείνουν στις «ζώνες ασφαλείας» σε Λίβανο, Συρία και Γάζα

Το Ισραήλ δεν πρόκειται να απομακρύνει τα στρατεύματά του από περιοχές του Λιβάνου, της Συρίας και της Γάζας, παρά τις πιέσεις που δέχεται καθημερινά για υποχώρηση.

Όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, η κυβέρνηση Νετανιάχου στέκεται απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του με αφορμή μία τελετή αποφοίτησης σε στρατιωτική ακαδημία, ο Ισραέλ Κατς υπογράμμισε, ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στις «ζώνες ασφαλείας» σε Λίβανο, Συρία και Γάζα για όσο χρειαστεί.

Ο ίδιος τόνισε ότι το Ισραήλ είναι απρόθυμο για «να κάνουμε συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ», ενώ παράλληλα, προειδοποίησε το Ιράν ότι «εάν επιτεθεί στο Ισραήλ λόγω των ενεργειών μας στον Λίβανο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα το πλήξουμε με σφοδρότητα».

Ισραήλ: «Να αποστρατιωτικοποιηθεί η Χεζμπολάχ»

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Ντέιβιντ Μένσερ, τοποθετήθηκε για τα στρατεύματα στον Λίβανο, με ειδική αναφορά στη Χεζμπολάχ και το αίτημα της χώρας του, η οργάνωση «να αποστρατιωτικοποιηθεί».

«Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τον νότιο Λίβανο, όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή και δεν έχει αφοπλιστεί και αποστρατιωτικοποιηθεί», όπως ανέφερε ο Μένσερ.

Στο μεταξύ, σε ερώτηση για τις εν εξελίξει συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ο ίδιος απάντησε: «Κάνουμε απολύτως σαφές ότι η ευθύνη μας είναι απέναντι στους πολίτες του βορρά και σε ολόκληρο το Ισραήλ, και δεν θα επιτρέψουμε την παρουσία καμίας τρομοκρατικής δύναμης οπουδήποτε κοντά στα σύνορά μας – πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε αναδιάταξη των δυνάμεων θα γίνει μετά -όχι πριν- αλλά μετά την αποστρατιωτικοποίηση του νότιου Λιβάνου και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

Με πληροφορίες από Times of Israel, Al Jazeera

