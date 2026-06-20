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Το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά τον Λίβανο: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών ενόψει των νέων συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν

Στην Ελβετία Γουίτκοφ και Κούσνερ για νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν

The LiFO team
The LiFO team
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Εικόνα μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Κλαϊλέ, στο νότιο Λίβανο, στις 19 Ιουνίου 2026 / Φωτ.: EPA/WAEL HAMZEH
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Η κατάσταση στο νότιο Λίβανο παραμένει τεταμένη, με το Ισραήλ να συνεχίζει τις επιθέσεις.

Η Πολιτική Άμυνα της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και μετά τις επιδρομές στην περιοχή της Ναμπάτιε σκοτώθηκαν 16 άτομα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον 12 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούν αδιάκοπα από τις πρώτες πρωινές ώρες για τον εντοπισμό θυμάτων και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Στην Ελβετία Γουίτκοφ και Κούσνερ για νέες διαπραγματεύσεις

Μετά την ακύρωση του προγραμματισμένου ταξιδιού του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς την Παρασκευή, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ελβετία, όπου αναμένεται να έχει επαφές με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συνομιλίες θα συμμετάσχει και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται ήδη στην Ελβετία.

Οι διπλωματικές επαφές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στην περιοχή. Ουάσινγκτον και Τεχεράνη φέρονται να επιδίωκαν την επίτευξη συμφωνίας για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης και στον τερματισμό των συγκρούσεων. Ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές περιπλέκονται από τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Με πληροφορίες από DW
 

Διεθνή

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