Ισραήλ: Το συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε τη δημιουργία 19 ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε τη δημιουργία 19 ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της χώρας την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, πρόκειται για μια κίνηση που είχε ως στόχο να αποτρέψει την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους. Η απόφαση αυτή ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των οικισμών που έχουν εγκριθεί τα τελευταία τρία χρόνια σε 69, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμοτρίχ.

Η νέα εξέλιξη έρχεται μόλις μερικές ημέρες μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, ότι η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη – οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο – έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό της τουλάχιστον από το 2017.

Ισραήλ: «Εμποδίζουμε τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους»

«Η πρόταση του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίχ και του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατζ να κηρυχθούν και να επισημοποιηθούν 19 νέοι οικισμοί στην Ιουδαία και τη Σαμάρια έχει εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο», ανέφερε η δήλωση, χωρίς να προσδιορίζει πότε ελήφθη η απόφαση.

«Στην πράξη, εμποδίζουμε τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους τρομοκρατίας. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε, να χτίζουμε και να εποικίζουμε τη γη της προγονικής μας κληρονομιάς, με πίστη στη δικαιοσύνη του δρόμου μας», προστίθεται.

Με πληροφορίες από Le Monde