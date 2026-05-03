Ισραήλ: Στο δικαστήριο δύο ακτιβιστές του στολίσκου που αναχαιτίστηκε ανοιχτά της Κρήτης

Δύο ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud με προορισμό τη Γάζα και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση εμφανίστηκαν ενώπιον δικαστηρίου στην Ασκελόν, σύμφωνα με οργανώσεις που τους εκπροσωπούν.

Όπως μεταδίδει το AFP, πρόκειται για τον Ισπανό Σάιφ Αμπού Κεσκέκ και τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Άβιλα, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την αναχαίτιση του στολίσκου από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στο δικαστήριο την Κυριακή, με τις αρχές να ζητούν παράταση της κράτησής τους κατά τέσσερις ημέρες.

Σύμφωνα με την οργάνωση Adalah, που έχει αναλάβει την υπεράσπισή τους, δικηγόροι επισκέφθηκαν τους δύο ακτιβιστές το Σάββατο στη φυλακή Σικμά, όπου κρατούνται.

Ο Τιάγκο Άβιλα κατήγγειλε ότι υπέστη «ακραία βία» κατά την επιχείρηση κατάληψης των σκαφών, αναφέροντας ότι τον έσυραν στο πάτωμα και τον χτύπησαν μέχρι που έχασε τις αισθήσεις του δύο φορές. Όπως υποστήριξε, μετά τη μεταφορά του στο Ισραήλ κρατείται σε απομόνωση και με δεμένα μάτια.

Αντίστοιχες καταγγελίες διατύπωσε και ο Σάιφ Αμπού Κεσκέκ, ο οποίος, σύμφωνα με την οργάνωση, παρέμεινε δεμένος και με καλυμμένα τα μάτια καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι δύο ακτιβιστές συνδέονται με την οργάνωση Popular Conference for Palestinians Abroad, η οποία βρίσκεται υπό κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, με την Ουάσινγκτον να την κατηγορεί ότι δρα υπέρ της Χαμάς.

Ο Σάιφ Αμπού Κεσκέκ (στο κέντρο), μέλος του στολίσκου Global Sumud, φτάνει για να παραστεί στη δίκη για την παράταση της προσωρινής του κράτησης στο Δικαστήριο Πλημμελειοδικών της Ασκελόν, στο Ισραήλ / Φωτ.: EPA

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αμπού Κεσκέκ φέρεται να κατέχει ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, ενώ ο Άβιλα θεωρείται επίσης ότι έχει διασυνδέσεις και ερευνάται για παράνομη δραστηριότητα.

Η Ισπανία καταδίκασε την κράτηση του Αμπού Κεσκέκ και απέρριψε τις κατηγορίες που του αποδίδονται από το Ισραήλ.

Ο στολίσκος, αποτελούμενος από περισσότερα από 50 σκάφη, είχε αποπλεύσει από χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία με στόχο να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα και να αμφισβητήσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε σε απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων από τη Γάζα, ενώ καταγγέλλουν ότι εξοπλισμός καταστράφηκε, αφήνοντας τα σκάφη σε επικίνδυνη κατάσταση στη θάλασσα.

Η αποστολή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης προσπάθειας του ίδιου στολίσκου το 2025, η οποία είχε επίσης αναχαιτιστεί από ισραηλινές δυνάμεις, με συλλήψεις και απελάσεις των συμμετεχόντων.

Με πληροφορίες από Guardian