Ισραήλ: «Σκοτώσαμε τον ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ» - Ήταν στενός συνεργάτης του Ναΐμ Κασέμ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον ανιψιό και προσωπικό γραμματέα του Ναΐμ Κασέμ, του ηγέτη της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, χθες κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης στη Βηρυτό.

«Χθες, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή της Βηρυτού και εξόντωσε τον Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικό γραμματέα και ανιψιό του ηγέτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στην στρατιωτική ανακοίνωση όπου διευκρινίζεται ότι ήταν «στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος» του Ναΐμ Κασέμ και «έπαιζε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».

Αντιδράσεις για τις επιθέσεις Ισραήλ στον Λίβανο

Πολλές είναι οι αντιδράσεις κατά του Ισραήλ και των επιθέσεών του στον Λίβανο μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Η Κίνα ζήτησε να γίνεται σεβαστή η «κυριαρχία και η ασφάλεια» του Λιβάνου ύστερα από τους πολύνεκρους ισραηλινούς βομβαρδισμούς των τελευταίων ωρών, που, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, στοίχισαν τη ζωή σε 182 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 890 άλλων.

«Η κυριαρχία και η ασφάλεια του Λιβάνου δεν πρέπει να παραβιάζονται και η ζωή καθώς η περιουσία των αμάχων πρέπει να προστατεύονται. Η Κίνα καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, και να εργαστούν προς την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην περιοχή», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Μάο δεν έδωσε απάντηση συγκεκριμένα σε ερώτηση αναφορικά με το εάν θα πρέπει ή όχι να επεκταθεί στον Λίβανο η κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Η Βρετανή υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε ότι το σφυροκόπημα του Λιβάνου από το Ισραήλ προκαλεί «βαθιά ζημιά» και υπάρχει κίνδυνος να αποσταθεροποιήσει την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

«Θέλουμε να περιληφθεί ο Λίβανος στην κατάπαυση του πυρός», δήλωσε στο ραδιοσταθμό Times Radio. «Θέλουμε (η κατάπαυση του πυρός) να επεκταθεί για να καλύψει τον Λίβανο, επειδή διαφορετικά αυτό θα αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή».

«Αυτή η κλιμάκωση που είδαμε χθες από το Ισραήλ προκαλεί βαθιά ζημιά και θέλουμε να δούμε ένα τέλος των εχθροπραξιών».

Η Βρετανία, η οποία αντιμετώπισε σφοδρές επικρίσεις από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επειδή δεν υποστήριξε περισσότερο την Ουάσινγκτον στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν, επεδίωξε να βοηθήσει στην άμυνα των συμμάχων της στον Κόλπο και εργάζεται τώρα μαζί με άλλες χώρες για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ.

Ερωτηθείσα σχετικά με τις εντάσεις στις σχέσεις με τον αμερικανό σύμμαχο, η Κούπερ δήλωσε ότι το Λονδίνο μπορεί να παραμείνει κοντά στην Ουάσινγκτον υιοθετώντας παράλληλα μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την περιοχή. Όμως πρόσθεσε ότι κάποιες από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όπως όταν απείλησε να καταστρέψει τον πολιτισμό του Ιράν, ήταν επικίνδυνες.

«Πιστεύω πως η ρητορική που είδαμε να χρησιμοποιείται ήταν εντελώς λάθος», δήλωσε στο Sky News. «Αυτού του είδους η ρητορική κλιμάκωσης μπορεί να έχει ως συνέπεια την κλιμάκωση».

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο «δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter, υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία συμμετέχει «πλήρως» στην ημέρα εθνικού πένθους που κηρύχθηκε στον Λίβανο.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα τα μαζικά αυτά πλήγματα, τα οποία (…) μέσα σε δέκα λεπτά, προκάλεσαν πάνω από 250 νεκρούς, οι οποίοι προστίθενται στα 1.500 θύματα αυτής της σύγκρουσης που ξεκίνησε η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου», σημείωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Και αυτές οι επιθέσεις δεν μπορούν ακόμη περισσότερο να γίνουν ανεκτές, καθώς αποδυναμώνουν την προσωρινή κατάπαυση του πυρός, η οποία επιτεύχθηκε χθες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν», πρόσθεσε.

«Ναι, το Ιράν οφείλει να σταματήσει να τρομοκρατεί το Ισραήλ διαμέσου της Χεζμπολάχ, η οποία θα πρέπει επιτακτικά να αφοπλιστεί, να παραδώσει τα όπλα της στο λιβανικό κράτος. Αλλά όχι, ο Λίβανος δεν θα πρέπει να είναι το εξιλαστήριο θύμα μιας κυβέρνησης που έχει δυσαρεστηθεί επειδή επετεύχθη μια κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν», σημείωσε επίσης ο Μπαρό.

«Σήμερα είναι ημέρα εθνικού πένθους στον Λίβανο και εμείς συμμετέχουμε πλήρως σε αυτό», πρόσθεσε.