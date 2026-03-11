Ισραήλ σε Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Μπορείς να κρυφτείς αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν»

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται για την κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά την ανάληψη της ηγεσίας και τις πρόσφατες επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Παρά την ανακήρυξή του στις 8 Μαρτίου, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση ή δηλώσεις, αυξάνοντας τις φήμες και τις ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλειά του.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τη Δευτέρα ότι ο νέος ηγέτης τραυματίστηκε στον πόλεμο, ενώ ο γιος του Ιρανού προέδρου, επιβεβαίωσε μέσω Telegram ότι ο Χαμενεΐ είναι «σωός και ασφαλής», παρά τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός του συνέβη κατά την επιδρομή της 28ης Φεβρουαρίου, όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του.

Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια, αλλά οι συνθήκες και η σοβαρότητα των τραυμάτων δεν έχουν γίνει σαφείς. Τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, επισημαίνουν ότι παραμένει σε απομονωμένη και ασφαλή τοποθεσία, με περιορισμένη επικοινωνία, για λόγους ασφαλείας και αποφυγής κινδύνου.

Την ίδια στιγμή, το Ισραηλινό ΥΠΕΞ σχολίασε με αιχμηρό τρόπο την κατάσταση, λέγοντας: «Μπορείς να τρέξεις, μπορείς να κρυφτείς, αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν».

Σημειώνεται ότι σε πρόσφατη συγκέντρωση στην Τεχεράνη, αντί για τον Χαμενεΐ, εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμά του, γεγονός που προσέθεσε περαιτέρω ερωτήματα για την πραγματική παρουσία και κατάσταση του νέου ανώτατου ηγέτη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει νέες πληροφορίες για την ακριβή έκταση των τραυμάτων του Χαμενεΐ, ενώ οι αναλυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά κάθε ενδεχόμενο για αλλαγές στην πολιτική και στρατιωτική ισορροπία στο Ιράν.