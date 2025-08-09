Το Ισραήλ «προετοιμάζει» τη στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, εν μέσω ανθρωπιστικής κρίσης

Ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να προχωρήσει σε επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας, με στόχο την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων, παρά τη διεθνή κατακραυγή και τις προειδοποιήσεις για επιδείνωση της ήδη δραματικής ανθρωπιστικής κρίσης στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται υπό έντονη πίεση, εντός και εκτός Ισραήλ, να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια και έχει αφήσει πάνω από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους αντιμέτωπους με τον κίνδυνο «γενικευμένου λιμού», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το σχέδιο της ισραηλινής κυβέρνησης για τη Γάζα

Σύμφωνα με το σχέδιο που ενέκρινε τα ξημερώματα της Παρασκευής το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας, ο στρατός θα αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας - μεγάλο μέρος της οποίας έχει μετατραπεί σε ερείπια - και θα διανείμει ανθρωπιστική βοήθεια εκτός των ζωνών μάχης.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τον «αφοπλισμό» της Χαμάς, την επιστροφή όλων των ομήρων, ζωντανών ή νεκρών, καθώς και την «αποστρατιωτικοποίηση» όλης της Λωρίδας της Γάζας, η οποία θα παραμείνει υπό ισραηλινό έλεγχο μέχρι την εγκαθίδρυση νέας πολιτικής διοίκησης, που δεν θα ανήκει ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή.

«Δεν θα επιβάλουμε κατοχή, θα απελευθερώσουμε τη Γάζα από τη Χαμάς», τόνισε ο Νετανιάχου μέσω X. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός ήδη προετοιμάζεται για την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων.

Διεθνείς αντιδράσεις για το σχέδιο Ισραήλ στη Γάζα

Η ανακοίνωση του σχεδίου προκάλεσε αντιδράσεις διεθνώς - από τη Γερμανία, η οποία ανέστειλε εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, μέχρι την Κίνα που κατήγγειλε τις «επικίνδυνες ενέργειες» της ισραηλινής κυβέρνησης, καθώς και την ΕΕ και πολλές μουσουλμανικές χώρες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει κατεπείγουσες συνεδριάσεις το Σάββατο και την Κυριακή.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι μια τέτοια κλιμάκωση «εγκυμονεί κίνδυνο να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστίνιους».

Η Χαμάς, που κρατά ακόμη 49 ομήρους (27 από τους οποίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από το Ισραήλ), υποστηρίζει ότι η απόφαση της κυβέρνησης «τους θυσιάζει» για «προσωπικούς» πολιτικούς στόχους του Νετανιάχου.

Ανησυχία εκφράζουν και οικογένειες ομήρων στο Ισραήλ, με το Φόρουμ των Οικογενειών να δηλώνει ότι το σχέδιο «εγκαταλείπει τους ομήρους» και αγνοεί τη βούληση της πλειοψηφίας της κοινής γνώμης.

Φόβοι για μαζικούς εκτοπισμούς στη Γάζα

Στην πόλη της Γάζας, κάτοικοι δηλώνουν ότι προετοιμάζονται για ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. «Η κατοχή θα οδηγήσει σε μαζικούς εκτοπισμούς. Έχουμε ήδη εκτοπιστεί δεκάδες φορές», λέει ο 54χρονος Ραφίκ Αμπού Τζάραντ. Άλλοι εκφράζουν φόβους ότι νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά θα αναγκαστούν να περπατήσουν χιλιόμετρα χωρίς τρόφιμα, κάτω από τον ήλιο.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ραδιόφωνο Kan, το σχέδιο προβλέπει την εκκένωση της πόλης μέσα στους επόμενους δύο μήνες και την εγκατάσταση των κατοίκων σε προσφυγικούς καταυλισμούς, προτού τα στρατεύματα επιχειρήσουν εντός της πόλης.

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμάται ότι ελέγχει ή διεξάγει επιχειρήσεις σε περίπου το 75% της Λωρίδας της Γάζας, με σταθερές θέσεις εντός του θύλακου ή στα σύνορα, και πραγματοποιεί βομβαρδισμούς όπου το κρίνει αναγκαίο. Χθες, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών, ανακοίνωσε «στοχευμένες εξαλείψεις» πέντε διοικητών ή μαχητών της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή πολιτική προστασία, τουλάχιστον 18 άμαχοι σκοτώθηκαν την Παρασκευή από ισραηλινά πυρά σε όλη τη Γάζα. Ο ΟΗΕ και παλαιστινιακές ΜΚΟ προειδοποιούν για τον κίνδυνο τραυματισμών ή θανάτων από τις ρίψεις βοήθειας από αέρος και τονίζουν ότι η παρεμπόδιση και ο έλεγχος φορτίων επιβραδύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας – που φτάνει μόλις τα 70-80 φορτηγά την ημέρα, έναντι των 600 που θεωρεί αναγκαία ο ΟΗΕ.

Η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι από τον Ιανουάριο έχουν πεθάνει 99 άνθρωποι - μεταξύ τους 29 παιδιά κάτω των πέντε ετών - από υποσιτισμό στη Γάζα, με τους αριθμούς πιθανόν υποτιμημένους. Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανεβάζει τον απολογισμό του λιμού στους 202 νεκρούς, εκ των οποίων 98 παιδιά.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 61.330 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς - στοιχεία που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει αξιόπιστα.

Στην ισραηλινή πλευρά, η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχε ως αποτέλεσμα 1.219 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, AFP