Το Ισραήλ παρέλαβε τα λείψανα τριών ακόμη ομήρων από τη Γάζα

Εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας στην πολύπαθη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι παρέλαβε τα λείψανα τριών ακόμη ομήρων.

Σε ανακοίνωση της η Χαμάς, εξήγησε ότι τα λείψανα εντοπίστηκαν την Κυριακή μέσα σε ένα τούνελ στη νότια Γάζα, ενώ μετά την επιστροφή του στο Ισραήλ, εξετάστηκαν από ιατροδικαστικούς εμπειρογνώμονες και ταυτοποιήθηκαν.

«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τις οικογένειες των ομήρων που έπεσαν στη μάχη ότι οι συγγενείς τους επαναπατρίστηκαν στο Ισραήλ και ταυτοποιήθηκαν», αναφέρει η ανακοίνωση από το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, η οποία αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Τα λείψανα ανήκουν στον 21χρονο Αμερικανοϊσραηλινό λοχαγό Ομέρ Νεούτρα, τον 19χρονο δεκανέα Οζ Ντανιέλ και τον 40χρονο συνταγματάρχη Ασάφ Χαμαμί.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 10 Οκτωβρίου, Παλαιστίνιοι μαχητές είχαν παραδώσει τα λείψανα 17 ομήρων, με άλλους 11 να παραμένουν στη Γάζα, πριν από τη χθεσινή παράδοση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι σοροί οκτώ ομήρων παραμένουν ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα και οι μαχητές της Χαμάς παραδίδουν ένα ή δύο σώματα κάθε λίγες μέρες.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει ζητήσει να επιταχυνθεί η διαδικασία, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αναφέρει ότι τα λείψανα που παραδόθηκαν δεν ανήκαν σε ομήρους. Από την πλευρά της, η Χαμάς εξηγεί ότι η διαδικασία είναι δύσκολη λόγω της εκτεταμένης καταστροφής στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής γυρίσει τα λείψανα 15 Παλαιστινίων σε αντάλλαγμα για τα λείψανα ενός Ισραηλινού ομήρου.

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας δυσκολεύονται να ταυτοποιήσουν τα σώματα χωρίς τη βοήθεια κιτ DNA και από τα 225 λείψανα που έχουν επιστραφεί από την έναρξη της εκεχειρίας, έχουν ταυτοποιηθεί μόλις 75, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο έχει αναρτήσει φωτογραφίες των σορών ελπίζοντας ότι οι οικογένειες θα μπορέσουν να τους αναγνωρίσουν.

Με πληροφορίες από Guardian

Η ανταλλαγή λειψάνων αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πρώτης φάσης της εκεχειρίας, η οποία έχει μεσολαβηθεί από τις ΗΠΑ.