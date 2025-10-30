Ισραήλ: Παλαιστίνιοι μαχητές παρέδωσαν δύο φέρετρα με τις σορούς ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι Παλαιστίνιοι μαχητές στη Γάζα παρέδωσαν στον Ερυθρό Σταυρό δύο φέρετρα με τις σορούς νεκρών ομήρων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, από την έναρξη της εκεχειρίας έχουν επιστραφεί οι σοροί 15 ομήρων, ενώ 13 ακόμη παραμένουν να εντοπιστούν.

Η νέα παράδοση θεωρείται ένδειξη ότι η εύθραυστη συμφωνία εκεχειρίας παραμένει σε ισχύ, παρά τους νυχτερινούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα.

Αξιωματούχοι στη νότια Γάζα δήλωσαν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιδρομές της Τετάρτης προς Πέμπτη, μία ημέρα μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι η εκεχειρία τίθεται ξανά σε ισχύ.

Ο Mohammad Saar, επικεφαλής του τμήματος νοσηλευτικής στο νοσοκομείο Nasser στη Χαν Γιούνις, δήλωσε ότι το νοσοκομείο δέχθηκε 40 τραυματίες από τις επιθέσεις.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε πλήγματα σε «τρομοκρατικές υποδομές που αποτελούσαν απειλή για τα στρατεύματα» στη Χαν Γιούνις, περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η εκεχειρία, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έχει στόχο να μειώσει την ένταση και να οδηγήσει σταδιακά στη λήξη της πιο αιματηρής και καταστροφικής σύγκρουσης που έχει γνωρίσει ποτέ η περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Με πληροφορίες από Associated Press