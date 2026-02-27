Ισραήλ: «Όσοι θέλουν να φύγουν να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ» λέει ο Αμερικανός πρέσβης στο προσωπικό

Την αποχώρηση όσων επιθυμούν να φύγουν από το Ισραήλ ενέκρινε η αμερικανική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, καλώντας το προσωπικό να κινηθεί άμεσα, καθώς εντείνεται η ανησυχία για πιθανό αμερικανικό πλήγμα κατά του Ιράν.

Σε email προς τους εργαζόμενους, ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Χάκαμπι γνωστοποίησε ότι, έπειτα από συνεννόηση με την Ουάσιγκτον, δίνεται η δυνατότητα «εξουσιοδοτημένης αναχώρησης» σε όσους το επιθυμούν. Στο μήνυμα, που εστάλη πριν από τις 10.30 το πρωί, ζητείται από όσους σκέφτονται να φύγουν να το κάνουν άμεσα και να εξασφαλίσουν οποιαδήποτε διαθέσιμη πτήση εκτός Ισραήλ, με τελικό προορισμό την Ουάσιγκτον.

Ο πρέσβης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, ωστόσο υπογράμμισε ότι όσοι θέλουν να αποχωρήσουν θα πρέπει να οργανώσουν γρήγορα τα σχέδιά τους, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν πτήσεις τις επόμενες ημέρες.

Η κίνηση αυτή έρχεται μία ημέρα μετά την αποχώρηση ΗΠΑ και Ιράν από τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα χωρίς συμφωνία. Ήδη η ολλανδική KLM ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, ενώ και άλλες διπλωματικές αποστολές εξετάζουν ή εφαρμόζουν μέτρα αναχώρησης προσωπικού από το Ισραήλ και γειτονικές χώρες.

Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι απομακρύνει τα εξαρτώμενα μέλη των διπλωματών της από το Ισραήλ λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Η Ινδία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες με αποστολές στο Ιράν συνέστησαν στους πολίτες τους να αποφύγουν ταξίδια στη χώρα.

Σε συνάντηση με το προσωπικό μετά την αποστολή του email, ο Χάκαμπι ανέφερε ότι ενθαρρύνει τις αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν τις πτήσεις.

Η απόφαση για εξουσιοδοτημένες αναχωρήσεις δείχνει ενίσχυση του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης, την ώρα που αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη αναπτύσσονται μαζικά στην περιοχή.

Από την πλευρά της διαμεσολαβητικής προσπάθειας, ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι, δήλωσε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες της Πέμπτης, αν και δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα βήματα. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί περιορίστηκε να δηλώσει ότι «όσα πρέπει να γίνουν έχουν αποσαφηνιστεί από την πλευρά μας», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Associated Press