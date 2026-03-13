Ισραήλ: «Οι τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες»: Η ζωή των κατοίκων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Στις κοινότητες του βόρειου Ισραήλ, πολύ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, η καθημερινότητα έχει αλλάξει δραματικά.

Παρά τις έντονες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις επιθέσεις, πολλοί κάτοικοι στο βόρειο Ισραήλ προσπαθούν να διατηρήσουν μια αίσθηση κανονικότητας.

Τα καφέ, τα εστιατόρια και οι μικρές επιχειρήσεις παραμένουν ανοικτά και οι άνθρωποι συνεχίζουν να πηγαίνουν στις δουλειές τους όσο μπορούν, δείχνοντας ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα.

Στο κεντρικό δρόμο της Μετούλα την Πέμπτη το πρωί, οι κάτοικοι περιέγραφαν τη νύχτα ως «δύσκολη». Οι σειρήνες είχαν σωπάσει μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, αλλά η ηρεμία ήταν εύθραυστη: πολεμικά αεροσκάφη πετούσαν χαμηλά πάνω από την πόλη και οι εκρήξεις από την αναχαίτιση πυραύλων ακούγονταν συνεχώς.

Οι αρχές είχαν εκτιμήσει ότι δεν θα υπήρχαν επιθέσεις με ρουκέτες ή drones από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν, όμως η ένταση παρέμενε υψηλή στο βόρειο Ισραήλ.

Ισραήλ: Η καθημερινότητα στο βορρά κάτω από τη σκιά των συγκρούσεων

Η 41χρονη Μίρι Μενάσε, 41 ετών, συνιδιοκτήτρια του καφέ Bela, είπε ότι κράτησε το μαγαζί ανοιχτό επειδή «ο κόσμος της Μετούλα δεν τρέχει μακριά από ρουκέτες». «Θέλουμε να κρατήσουμε λίγη λογική για εμάς, για τους κατοίκους, για τους στρατιώτες μας. Έρχονται πολύ αυτές τις μέρες, οπότε θέλουμε να έχουν ένα μέρος να χαλαρώσουν, να πιουν μια μπύρα, έναν καφέ, κάτι να φάνε, απλώς για να συνεχιστεί η ζωή», εξήγησε.

Ο 77χρονος Σράγκαν Σάτιλ, 77 ετών, ήταν στο καφενείο με γείτονές του. Είπε ότι ο πόλεμος, που έχει κλείσει σχολεία, γραφεία και επιχειρήσεις σε όλο το Ισραήλ, θα τελειώσει μόνο όταν «ο κ. Τραμπ αποφασίσει», και ακόμη και τότε το Ισραήλ μπορεί να συνεχίσει την επίθεσή του κατά της Χεζμπολάχ μόνο του.

«Η χθεσινή νύχτα ήταν σκληρή. Οι τελευταίες μέρες ήταν οι πιο δύσκολες. Ήταν πολύ άσχημα. Συνήθως υπάρχει ένα διάλειμμα και μετά το βράδυ αρχίζει πάλι.Τώρα πίνουμε καφέ στον ήλιο», είπε ο Σάτιλ, που ζει στη Μετούλα τα τελευταία 29 χρόνια.

Ισραηλινοί στρατιώτες, δήλωσαν ότι η επίθεση της Χεζμπολάχ τη νύχτα της Τετάρτης και το πρωί της Πέμπτης περιλάμβανε περίπου 200 ρουκέτες και 20 drones. Για πρώτη φορά, συνέπεσε με εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν. Κανείς δεν σκοτώθηκε άμεσα από αυτές τις επιθέσεις, αν και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ συνολικά 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ισραήλ από ιρανικά πλήγματα και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Η Χεζμπολάχ, με την «Operation Chewed Wheat», κλιμάκωσε τις επιθέσεις της, παρά τη φερόμενη αποδυνάμωσή της μετά από δύο χρόνια ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών. Το Ισραήλ απάντησε άμεσα, βομβαρδίζοντας στόχους στο νότιο Λίβανο και στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο Ντάνιελ Ντόρφμαν, 43 ετών, είχε μόλις ανοίξει ξανά το εστιατόριό του στη Μετούλα όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιχείρηση κατά του Ιράν πριν από 13 ημέρες. «Η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί. Δεν ξέρω πώς. Προφανώς η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν έχει τη δύναμη να το κάνει», ανέφερε από την πλευρά του.

Στο κοντινό Κφαρ Σζολντ, ένας δάσκαλος μαθηματικών και διευθυντής τοπικού σχολείου είπε ότι πέρασε τη νύχτα στο καταφύγιο και το πρωί μιλούσε μέσω διαδικτύου με 140 συναδέλφους του. «Υπάρχει πολύ κούραση, αλλά πιστεύω στον στρατό μας. Πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με αυτή την απειλή. Έτσι πρέπει να είμαστε υπομονετικοί όσο [ο στρατός] κάνει τη δουλειά του», είπε.

Κοντά τους, έφηβοι προσπαθούσαν να διαβάσουν σε πικνίκ τραπέζια, ενώ πολεμικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τα κεφάλια τους. Πόλεις του βορρά, όπως η Κιριάτ Σμόνα, στηρίζουν έντονα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και την κυβερνητική του συμμαχία, ενώ οι κεντρικές κοινότητες, όπως τα κιμπούτζ, παραμένουν πιο κεντρώες.

Παρά τις διαφορές, η νέα σύγκρουση έχει προκαλέσει χάος και βία σε μεγάλες περιοχές. Η κατάσταση πλήττει σοβαρά την τοπική οικονομία, που βασίζεται στον τουρισμό και μόλις είχε αρχίσει να ανακάμπτει από προηγούμενες κρίσεις. Παρά τις δυσκολίες, οι κάτοικοι τονίζουν την ανθεκτικότητα, πιστεύοντας ότι πρέπει να παραμείνουν και να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ακόμη και μέσα σε ζώνες σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από Guardian