Ισραήλ: Ο στρατός έπληξε και δεύτερη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ έπληξε και δεύτερη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας.

Όπως ανακοίνωσε, ο στρατός βομβάρδισε ακόμη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, έχοντας προηγουμένως καλέσει τους ενοίκους, αλλά και τους εκτοπισμένους που στεγάζονται σε σκηνές γύρω από αυτήν, να εκκενώσουν την περιοχή.

Των βομβαρδισμών προηγήθηκε η προειδοποίηση από τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του στρατού του Ισραήλ, ο οποίος κάλεσε σε εκκένωση τους κατοίκους του κτιρίου και όσους έμεναν σε σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά αυτού, καθώς το Ισραήλ κάλεσε για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.

Ήταν η δεύτερη προειδοποίηση που εκδόθηκε μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

«Αν παραδοθεί η Χαμάς, ο πόλεμος ίσως τελειώσει αμέσως»

Το Ισραήλ κάλεσε εκ νέου τη Χαμάς να παραδοθεί την Κυριακή, τα στρατιωτικά πλήγματα ισοπεδώνουν το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι αναζητούν καταφύγιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί αμέσως, εάν η Χαμάς απελευθέρωνε τους υπόλοιπους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και κατέθετε τα όπλα της. «Θα είμαστε περισσότερο από ευτυχείς να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο με πολιτικά μέσα», δήλωσε.

Η απάντηση της Χαμάς

Σε απάντησή του, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, δήλωσε στο Reuters ότι δεν θα κατέθετε τα όπλα, αλλά θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους, εάν το Ισραήλ συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα, μια στάση που αποτελεί εδώ και καιρό τη θέση της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης.

Με πληροφορίες από Reuters