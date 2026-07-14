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Ισραήλ: Ο Νετανιάχου προειδοποιεί το Ιράν ότι θα απαντήσει με «αποφασιστικότητα» σε τυχόν επίθεση

«Μην υπολογίζετε ότι τα πράγματα θα παραμείνουν ήσυχα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νετανιάχου

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΙΣΡΑΗΛ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε το Ιράν ότι θα απαντήσει με αποφασιστικότητα, σε περίπτωση νέας επίθεση ενάντια στη χώρα του.

«Μιλάω στους ηγέτες του Ιράν: Μην υπολογίζετε ότι τα πράγματα θα παραμείνουν ήσυχα αν μας επιτεθείτε», είπε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του.

«Η εποχή που κάποιος μπορούσε να μας επιτεθεί χωρίς να απαντήσουμε με αποφασιστικότητα, έχει παρέλθει».

Νέα αμερικανικά πλήγματα και επιθέσεις από το Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα πλήγματα εναντίον του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε συμμάχους της Ουάσινγκτον και σε δεξαμενόπλοια κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η νέα κλιμάκωση ήρθε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ και θα επιβάλουν τέλος διέλευσης στα πλοία που περνούν από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, η επιχείρηση κατά ιρανικών στόχων διήρκεσε περίπου πέντε ώρες και έπληξε περιοχές σε όλη τη χώρα, ανάμεσά τους τις παράκτιες πόλεις Μπουσέρ και Μπαντάρ Αμπάς. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι στόχος των πληγμάτων ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία.

Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν αργότερα νέες εκρήξεις δυτικά του Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και στις περιοχές Μπουσέρ και Τσογαδάκ. Στο Μπουσέρ βρίσκεται ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν, ενώ το Μπαντάρ Αμπάς είναι από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας στον Περσικό Κόλπο.

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