Ισραήλ: Νέες επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου, παρά τις επικρίσεις του Τραμπ

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, παρά τις επαναλαμβανόμενες επικρίσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις ενέργειες του Ισραήλ στη χώρα.

Την Τετάρτη, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν την περιοχή Ναμπάτιε αλ-Φάουκα και τα περίχωρα της γειτονικής Κφαρ Τεμπνίτ, όπως ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη σχολιάσει το θέμα, αλλά έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι στοχεύει την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά το Πακιστάν, που έχει αναλάβει το ρόλο του μεσολαβητή, δηλώνει ότι περιλαμβάνει και τον Λίβανο.

Συνεχίζονται οι εχθρικές επιθέσεις στον Λίβανο

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει «να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα όσον αφορά τον Λίβανο».

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία, ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ μάχεται εναντίον της Χεζμπολάχ «για πάρα πολύ καιρό και σκοτώνονται πάρα πολλοί άνθρωποι».

Τόσο το Ισραήλ όσο και η «Χεζμπολάχ» έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης από την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν την Κυριακή το βράδυ.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, ως απάντηση σε διασυνοριακή επίθεση με ρουκέτες από τη «Χεζμπολάχ», είχε ασκήσει πίεση στις προσπάθειες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Ο Τραμπ δήλωσε στη σύνοδο κορυφής της G7 ότι διατηρεί «εξαιρετικές σχέσεις» με τον Νετανιάχου, αλλά πρόσθεσε ότι «δεν μου άρεσε το γεγονός ότι πραγματοποίησε μια επίθεση... αυτό ήταν υπερβολικό».

Πρόσθεσε: «Χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα υπήρχε το Ισραήλ. Χωρίς εμένα, δεν θα υπήρχε το Ισραήλ, διότι κανένας άλλος πρόεδρος δεν ήταν πρόθυμος να κάνει αυτό που έκανα εγώ».

Ο Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της χώρας του θα παραμείνουν στο Λίβανο «για όσο διάστημα είναι απαραίτητο».

Οι δηλώσεις Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι θα θεωρούσε οποιαδήποτε ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου ή τη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική παρουσία σε λιβανικό έδαφος ως παραβίαση της προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας – η οποία αναφέρεται ως μνημόνιο κατανόησης – δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημα.

Και οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν τη συμφωνία την Παρασκευή στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ, όπως δήλωσε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών στην εφημερίδα «Schweiz Heute».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου για να διαβάσει δημοσίως τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «λέξη προς λέξη».

Είπε επίσης ότι η συμφωνία σημαίνει ότι το Ιράν «ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο» και ότι ο κρίσιμος θαλάσσιος διάδρομος των Στενών του Ορμούζ στον Κόλπο θα ανοίξει ξανά και θα είναι «χωρίς διόδια».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι αυτή η συμφωνία θα είναι καλύτερη από εκείνη που διαπραγματεύτηκε ο Μπαράκ Ομπάμα όταν ήταν πρόεδρος.

«Δεν πληρώσαμε γι’ αυτό όπως έκανε ο Ομπάμα. Αυτός πλήρωσε δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Με πληροφορίες από BBC