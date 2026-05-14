Ισραήλ: Μηνύει τους NYT για άρθρο που καταγράφει βιασμούς Παλαιστινίων κρατουμένων

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στους νομικούς συμβούλους του να εξετάσουν «τη σκληρότερη δυνατή νομική ενέργεια» κατά των New York Times αφού η εφημερίδα δημοσίευσε άρθρο το οποίο περιλαμβάνει καταγγελίες Παλαιστινίων κρατουμένων για βιασμούς και σεξουαλική κακοποίηση από Ισραηλινούς στρατιώτες, δεσμοφύλακες και ανακριτές.

Σε ανακοίνωσή του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε το άρθρο «ένα από τα πιο σοβαρά και διαστρεβλωμένα ψεύδη» που έχουν δημοσιευθεί ποτέ κατά του Ισραήλ και ανέφερε ότι εξετάζεται η κατάθεση αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της αμερικανικής εφημερίδας.

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τους Times ότι «συκοφαντούν τους στρατιώτες του Ισραήλ» και επιχειρούν να δημιουργήσουν «ψευδή εξίσωση» ανάμεσα στη Χαμάς και τον ισραηλινό στρατό.

«Θα πολεμήσουμε αυτά τα ψέματα τόσο στη δημόσια σφαίρα όσο και στα δικαστήρια. Η αλήθεια θα επικρατήσει», δήλωσε στο Reuters.

Οι New York Times υπερασπίζονται το ρεπορτάζ

Οι New York Times δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής στις απειλές περί προσφυγής στη Δικαιοσύνη, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες έχουν υπερασπιστεί δημόσια το ρεπορτάζ του Κρίστοφ.

Ο εκπρόσωπος της εφημερίδας, Τσάρλι Στάντλαντερ, δήλωσε ότι οι συνεντεύξεις του δημοσιογράφου με 14 άνδρες και γυναίκες επιβεβαιώθηκαν, όπου αυτό ήταν δυνατό, από άλλους μάρτυρες αλλά και από συγγενείς, δικηγόρους και ανθρώπους στους οποίους τα φερόμενα θύματα είχαν μιλήσει για όσα υπέστησαν.

Όπως ανέφερε, οι πληροφορίες ελέγχθηκαν εξονυχιστικά και διασταυρώθηκαν με δημοσιογραφικές έρευνες, εκθέσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έρευνες πεδίου και, σε μία περίπτωση, με κατάθεση στον ΟΗΕ. Πρόσθεσε επίσης ότι κατά τη διαδικασία του ρεπορτάζ και του fact-checking ζητήθηκε η γνώμη ανεξάρτητων ειδικών.

Παραμένει ασαφές σε ποια δικαιοδοσία θα μπορούσε να κατατεθεί μια τέτοια αγωγή ή ακόμη και αν μια κυβέρνηση μπορεί νομικά να κινηθεί για συκοφαντική δυσφήμιση με τον τρόπο που περιγράφουν οι ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η αγωγή του Ισραήλ δεν θα φτάσει στα αμερικανικά δικαστήρια, εκτιμούν οι ειδικοί

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα ένα αμερικανικό δικαστήριο να δεχθεί μια τέτοια υπόθεση», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λόγκαν, ομότιμος καθηγητής Νομικής και ειδικός στο δίκαιο των ΜΜΕ.

Όπως εξήγησε, η αμερικανική νομολογία προστατεύει σε μεγάλο βαθμό την κριτική προς κυβερνήσεις και κρατικούς φορείς, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολες αντίστοιχες προσφυγές.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μαρκ Στίβενς, ειδικός στο διεθνές δίκαιο των μέσων ενημέρωσης, ο οποίος χαρακτήρισε «γελοία» την ιδέα μήνυσης των New York Times από το Ισραήλ.

«Οι υποθέσεις δυσφήμισης αφορούν συνήθως προσωπική βλάβη και ζητήματα φήμης. Εδώ πρόκειται περισσότερο για πολιτική παρά για νομική υπόθεση — και τα δικαστήρια γνωρίζουν τη διαφορά», ανέφερε.

Το άρθρο του Κρίστοφ, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στην ενότητα γνώμης των Times, περιλαμβάνει καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμούς Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες, δεσμοφύλακες, εποίκους και ανακριτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις κακοποιήσεις φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και σκυλιά.

Ο Κρίστοφ αναφέρει ότι εντόπισε ανθρώπους που κατήγγειλαν κακοποίηση μέσω δικηγόρων, οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και απλών Παλαιστινίων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, αν και κατάφερε να διασταυρώσει πολλές από τις μαρτυρίες, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς η ντροπή και ο φόβος οδηγούσαν κάποια φερόμενα θύματα να μη μιλούν ούτε στους κοντινούς τους ανθρώπους.

Ο ίδιος διευκρινίζει επίσης ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία πως η ισραηλινή ηγεσία διέταξε βιασμούς», παραθέτοντας εκτενώς και τις διαψεύσεις των ισραηλινών αρχών.

O Guardian έχει επίσης δημοσιεύσει καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων υπό ισραηλινή κράτηση, ενώ πρόσφατο ρεπορτάζ τou υποστήριζε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι χρησιμοποιούν τη σεξουαλική βία ως μέσο εκφοβισμού Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη με στόχο την απομάκρυνσή τους από τις εστίες τους.

Καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις σε κρατούμενους έχουν επίσης καταγραφεί από ισραηλινές και διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι B’Tselem και Save the Children.

Το άρθρο του Κρίστοφ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από υποστηρικτές του Ισραήλ και επικριτές της εφημερίδας.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στους New York Times διαχρονικά

Η Ντέμπορα Λίπστατ, πρώην ειδική απεσταλμένη της κυβέρνησης Μπάιντεν για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, κατηγόρησε δημόσια τους New York Times, διερωτώμενη αν «έχουν χάσει κάθε αίσθηση ευπρέπειας και δημοσιογραφικής ευθύνης».

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τους Times ότι δημοσίευσαν σκόπιμα το άρθρο του Κρίστοφ μία ημέρα πριν από την έκδοση επίσημης ισραηλινής έκθεσης που καταγγέλλει συστηματική σεξουαλική βία από τη Χαμάς κατά και μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Οι κατηγορίες αυτές οδήγησαν τους New York Times σε δημόσια απάντηση, με την εφημερίδα να απορρίπτει τόσο τους ισχυρισμούς περί σκοπιμότητας όσο και αναφορές για εσωτερικές αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία των πηγών και την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων.

«Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτούς τους ισχυρισμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εφημερίδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Ισραηλινοί αξιωματούχοι απειλούν με νομικές ενέργειες τους New York Times. Πέρυσι, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Fox News ότι η εφημερίδα «θα έπρεπε να μηνυθεί» για τη δημοσιογραφική κάλυψη της πείνας στη Γάζα.

Τότε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε κατηγορήσει τους Times ότι χρησιμοποίησαν φωτογραφία παιδιού με εγκεφαλική παράλυση παρουσιάζοντάς το ως σύμβολο του λιμού στη Γάζα. Παρά τις δηλώσεις του, το Ισραήλ δεν προχώρησε τελικά σε αγωγή.

Απαντώντας τότε, εκπρόσωπος των New York Times είχε δηλώσει ότι «οι προσπάθειες εκφοβισμού ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης που παρέχουν κρίσιμη ενημέρωση και λογοδοσία προς το κοινό αποτελούν πλέον συνηθισμένη πρακτική», προσθέτοντας ότι οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας συνεχίζουν να καλύπτουν τον πόλεμο στη Γάζα «με ευαισθησία και προσωπικό ρίσκο».

Με πληροφορίες από Guardian