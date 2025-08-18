Το Ισραήλ λέει ότι Ιρανοί πράκτορες στρατολόγησαν δεκάδες πολίτες του

Το καλοκαίρι του 2024 ξεκίνησε με ένα ανεπιθύμητο μήνυμα στο Telegram, προσφέροντας εύκολα χρήματα. Ο Βλαντιμίρ Βίκτορσον, 31 ετών, Ισραηλινός που ζει σε προάστιο ανατολικά του Τελ Αβίβ, «τσίμπησε» την παγίδα.

Η πρώτη του «εργασία», σύμφωνα με έγγραφα ισραηλινών δικαστηρίων, ήταν να ψεκάσει συνθήματα κατά της κυβέρνησης στην γειτονιά του, όπως ένα που συνέκρινε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

Ο ίδιος και η συνεργάτιδά του, Άνια Μπερνστάιν, 19 ετών, που κατηγορούνται επίσης, κέρδισαν συνολικά 600 δολάρια. Ο εργοδότης τους αποδείχθηκε πράκτορας του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν η ισραηλινή αστυνομία και η Shin Bet, η εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ.

Οι απαιτήσεις μέσω Telegram κλιμακώθηκαν γρήγορα: από βανδαλισμούς και εμπρησμούς μέχρι την κατασκευή βομβών και τη σχεδιαζόμενη δολοφονία ισραηλινού καθηγητή έναντι αμοιβής 100.000 δολαρίων.

Τώρα οι δύο νεαροί δικάζονται, κατηγορούμενοι για συνεργασία με ξένο πράκτορα, βανδαλισμούς, εμπρησμό και στην περίπτωση του Βίκτορσον, συνωμοσία για τρομοκρατικό φόνο.

Αυτή η προσπάθεια προσλήψεων προσθέτει μία νέα διάσταση στη μακροχρόνια σκιώδη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, όπου το Ισραήλ προσπαθεί να σταματήσει τα πυρηνικά του Ιράν, ενώ το Ιράν υποστηρίζει δυνάμεις-προστάτες στα σύνορα του Ισραήλ.

Παρά το γεγονός ότι οι υψηλού επιπέδου επιχειρήσεις κατασκοπείας και επιθέσεων υπερέχουν, η Ισραηλινή κυβέρνηση τονίζει ότι η μαζική προσπάθεια του Ιράν να στρατολογήσει «κοινούς» Ισραηλινούς μέσω του διαδικτύου, ειδικά μετά τη σύγκρουση με τη Χαμάς το 2023, είναι μια προσπάθεια να προκαλέσει εσωτερικές αναταραχές και να αμφισβητήσει την κοινωνική συνοχή.

Τα ισραηλινά μέσα προειδοποιούν για το «εύκολο χρήμα» που μπορεί να οδηγήσει σε «βαριά τιμωρία» με χρόνια φυλάκισης.

Περισσότεροι από 40 Ισραηλινοί συνελήφθησαν τον τελευταίο χρόνο, κατηγορούμενοι για συνεργασία με εχθρικές δυνάμεις, με κάποιους να δικάζονται ήδη.

Οι κατηγορούμενοι προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα: θρησκευτικοί και κοσμικοί Εβραίοι, μετανάστες, Αραβοϊσραηλινοί, στρατιώτες και κάτοικοι εποικισμών στη Δυτική Όχθη.

Οι αποστολές που τους ανέθεταν περιελάμβαναν εμπρησμούς, μεταφορά κρυφών όπλων, παρακολούθηση στρατιωτικών σημείων και προετοιμασία για δολοφονίες.

Ένας εκ των κατηγορουμένων, μετά από προτροπή του πράκτορα, είχε σχεδιάσει να προμηθευτεί εναν ελεύθερο σκοπευτή για την εκτέλεση αποστολής. Λίγες ώρες μετά την προμήθεια, συνελήφθη μαζί με τη συνεργάτιδά του.

Η δίκη συνεχίζεται με μαρτυρίες που αποκαλύπτουν τις τακτικές κατασκοπείας και τις προσπάθειες χειραγώγησης νέων Ισραηλινών από το Ιράν μέσω διαδικτύου.

Με πληροφορίες από New York Times