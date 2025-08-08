Ισραήλ: Το κυβερνητικό συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ο στρατός του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να αφοπλίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε στα εβραϊκά μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η κατάληψη της πόλης της Γάζας (βόρεια) και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό «εκτός των ζωνών μάχης».

Ισραήλ: Αφοπλισμός της Χαμάς

Κατά την ίδια πηγή, το σχέδιο που εγκρίθηκε προβλέπει «τον αφοπλισμό της Χαμάς», «την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», την «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και «τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και την «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Δεν ξεκαθαρίζεται αν σχεδιάζεται η επιβολή ισραηλινής κατοχής σε όλη τη Δυτική Όχθη, κάτι που ανήγγειλε ο κ. Νετανιάχου χθες.

Μιλώντας στο Fox News, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως «για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας, έχουμε σκοπό να απαλείψουμε τη Χαμάς εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος και να περάσουμε (την εξουσία) σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα είναι οποιοσδήποτε συνηγορεί υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από την απαίσια τρομοκρατία της Χαμάς».

Η έγκριση του σχεδίου ολοκλήρωσε συνεδρίαση διάρκειας δέκα και πλέον ωρών, που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί.

Ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει το 75% της Γάζας

Κατά εκτιμήσεις που μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει το 75% του θυλάκου υπό πολιορκία, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από 23 μήνες πολέμου, με τον πληθυσμό να απειλείται από γενικευμένο λιμό, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η επιβολή πλήρους κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας θα απαιτούσε επιχειρήσεις εξάμηνης διάρκειας, κατά δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ.