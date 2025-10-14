Ισραήλ: Κλειστό το πέρασμα της Ράφα - «Η Χαμάς δεν επέστρεψε όλες τις σορούς»

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα πως το νότιο συνοριακό πέρασμα της Ράφα, στην Αίγυπτο, θα παραμείνει κλειστό αύριο, καταγγέλλοντας τη Χαμάς πως «παραβίασε τη συμφωνία σχετικά με τις επιστροφές των σορών».

Το Ισραήλ αποφάσισε να μην ανοίξει ξανά αύριο το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, όπως απαιτούσε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιβάλλοντας κυρώσεις στη Χαμάς για την αποτυχία της να τηρήσει τη δέσμευσή της να επιστρέψει τα πτώματα όλων των νεκρών ομήρων που εξακολουθεί να κρατά στον παλαιστινιακό θύλακα, μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε, παράλληλα, πως θα μειώσει το ποσό της ανθρωπιστικής βοήθειας, που διοχετεύεται στη Γάζα ως μέρος των κυρώσεων κατά της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ισραήλ: Γιατί προχωράει σε κυρώσεις κατά της Χαμάς

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από εκτιμήσεις ισραηλινών αξιωματούχων ότι η Χαμάς δεν »έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την επιστροφή των υπόλοιπων σορών των ομήρων».

Χθες, η οργάνωση απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και παρέδωσε τα σώματα τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ 24 σώματα παραμένουν στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία για την ειρήνη ανάμεσα σε Ισραήλ και στη Χαμάς, κάνοντας λόγο για μία «υπέροχη ημέρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι στο εξής στη Μέση Ανατολή θα βασιλεύει «η ειρήνη». «Καταφέραμε μαζί αυτό που όλος ο κόσμος νόμιζε αδύνατον. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, στην Ιερουσαλήμ, όπου τον υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη θέρμη στην Κνεσέτ, ο Τραμπ κήρυξε στο ισραηλινό κοινοβούλιο «το τέλος του μεγάλου εφιάλτη» για το Ισραήλ και τους Παλαιστινίους, με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των τελευταίων 20 εν ζωή ομήρων και την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων.