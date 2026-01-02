Το Ισραήλ κατηγορεί τον Μαμντάνι για αντισημιτισμό την πρώτη του ημέρα ως δημάρχου Νέας Υόρκης

Ανοικτά για «αντισημιτισμό» κατηγόρησε τον Ζοχράν Μαμντάνι το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, καθώς ο 34χρονος ανέλαβε χθες, Πέμπτη (1/1) χρέη δημάρχου Νέας Υόρκης, μετά την ορκωμοσία του σε εγκαταλελειμμένο σταθμό Μετρό της μεγαλόπολης.

Αφορμή στάθηκε η απόφαση του Μαμντάνι να ακυρώσει εκτελεστικό διάταγμα του προκατόχου του, Έρικ Άνταμς, το οποίο υιοθετούσε τον ορισμό του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυστώματος (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA). Ο συγκεκριμένος ορισμός περιλαμβάνει ως μορφές σύγχρονου αντισημιτισμού την «δαιμονοποίηση του Ισραήλ» και την εφαρμογή «διπλών μέτρων και σταθμών» απέναντί του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι ο Μαμντάνι «ρίχνει αντισημιτικό λάδι στη φωτιά», υποστηρίζοντας πως η απόφαση αυτή υπονομεύει τη μάχη κατά του αντισημιτισμού.

Η αιτιολόγηση Μαμντάνι και οι αντιδράσεις

Η νέα δημοτική αρχή υποστήριξε ότι η ανάκληση όλων των εκτελεστικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν μετά την παραπομπή του Άνταμς για ομοσπονδιακή διαφθορά το 2024 -υπόθεση που αργότερα μπήκε στο αρχείο- ήταν απαραίτητη για «μια καθαρή επανεκκίνηση» της διοίκησης.

Θετικά αντέδρασε το παράρτημα της Νέας Υόρκης του Council on American-Islamic Relations (CAIR-NY), χαρακτηρίζοντας τον ορισμό της IHRA «υπερβολικά ευρύ» και υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιείται συχνά για να φιμώνεται η κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ακυρώθηκε και διάταγμα που απαγόρευε σε αξιωματούχους της πόλης να λαμβάνουν αποφάσεις ευθυγραμμισμένες με το κίνημα BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), το οποίο ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι στηρίζει.

Μαμντάνι: Το μήνυμά του στην εβραϊκή κοινότητα

Στην ομιλία του κατά την ορκωμοσία του, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης επιχείρησε να καθησυχάσει την εβραϊκή κοινότητα της πόλης. «Πού αλλού θα μπορούσε ένα παιδί Μουσουλμάνων, σαν εμένα, να μεγαλώσει τρώγοντας bagels με lox;» είπε χαρακτηριστικά. Ορκίστηκε στο Κοράνι από τον γερουσιαστή του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς, ενώ παρόντες ήταν και Εβραίοι θρησκευτικοί ηγέτες που δεν τον είχαν στηρίξει προεκλογικά. Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι θα προστατεύει όλους τους κατοίκους της πόλης «ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε πολιτικά».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το γραφείο καταπολέμησης του αντισημιτισμού που δημιουργήθηκε επί Άνταμς θα συνεχίσει να λειτουργεί, τονίζοντας ότι «το ζήτημα λαμβάνεται απολύτως σοβαρά».

Η απόφαση Μαμντάνι έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ, με εβραϊκές οργανώσεις να εκφράζουν ανησυχία για την κατεύθυνση της νέας δημαρχίας και το Ισραήλ να μιλά για «ανησυχητικό μήνυμα» από την πρώτη ημέρα της θητείας του.

Με πληροφορίες από Guardian