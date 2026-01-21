Το Ισραήλ κατεδαφίζει εγκατάσταση υπηρεσίας του ΟΗΕ για Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Ιερουσαλήμ

Συνεργεία κατεδάφισης, με αστυνομική συνοδεία, εισήλθαν στο πρώην αρχηγείο της Υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) στην ανατολική Ιερουσαλήμ και ξεκίνησαν εργασίες κατεδάφισης. Την ίδια ώρα, στη Δυτική Όχθη καταγράφηκε χρήση δακρυγόνων σε χώρο επαγγελματικής σχολής του ΟΗΕ στην Καλαντίγια.

Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη σύγκρουση του Ισραήλ με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, την οποία η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορεί για διασυνδέσεις με τη Χαμάς. Η UNRWA απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ο Ρόλαντ Φρίντριχ, επικεφαλής της υπηρεσίας στη Δυτική Όχθη, δήλωσε ότι τα συνεργεία έφτασαν πριν ξημερώσει στο συγκρότημα της ανατολικής Ιερουσαλήμ. Όπως ανέφερε, οι δυνάμεις που εισήλθαν στον χώρο κατέσχεσαν εξοπλισμό και απομάκρυναν τους ιδιωτικούς φρουρούς που είχαν προσληφθεί για τη φύλαξη. Σύμφωνα με την UNRWA, η εγκατάσταση δεν χρησιμοποιούνταν ουσιαστικά εδώ και μήνες, μετά από απειλές και στοχοποίηση.

Στη γειτονιά Σεΐχ Τζαράχ υψώθηκε ισραηλινή σημαία πάνω από τις εγκαταστάσεις, ενώ στο σημείο εμφανίστηκαν πολιτικοί για να χαιρετίσουν την εξέλιξη. Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ μίλησε για «ιστορική ημέρα».

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι η UNRWA είχε ήδη διακόψει κάθε δραστηριότητα στο συγκεκριμένο ακίνητο και ότι δεν υπήρχε παρουσία του ΟΗΕ. Δήλωσε επίσης ότι ο χώρος δεν απολαμβάνει «ασυλία» και ότι η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο. Η UNRWA απαντά ότι πρόκειται για παραβίαση των κανόνων που προστατεύουν εγκαταστάσεις του ΟΗΕ.

Τι είναι η UNRWA

Η UNRWA, που ιδρύθηκε το 1949, διαχειρίζεται επί δεκαετίες σχολεία, υπηρεσίες υγείας και βασικές υποδομές σε καταυλισμούς προσφύγων. Καλύπτει περίπου 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και ακόμη περίπου 3 εκατομμύρια στη Συρία, την Ιορδανία και τον Λίβανο.

Η πίεση προς την υπηρεσία κλιμακώθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Λίγους μήνες αργότερα, ομάδες εποίκων και ακροδεξιοί ακτιβιστές απέκλειαν επανειλημμένα εισόδους γραφείων της UNRWA στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας το κλείσιμό τους. Την ίδια περίοδο, η ισραηλινή κυβέρνηση επανέφερε τις κατηγορίες περί συνεργασίας με τη Χαμάς στη Γάζα, ενώ η υπηρεσία κατήγγειλε συστηματική παρενόχληση και διοικητικά εμπόδια.

Το 2024, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι αμερικανική έκθεση πληροφοριών, με χαμηλό βαθμό βεβαιότητας, απέδιδε συμμετοχή στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σε μικρό αριθμό εργαζομένων της UNRWA, χωρίς δυνατότητα ανεξάρτητης επιβεβαίωσης. Παρά ταύτα, το Ισραήλ προχώρησε σε θεσμικό περιορισμό της υπηρεσίας. Η Κνεσέτ ψήφισε νόμο που διακόπτει τις σχέσεις με την UNRWA και της απαγορεύει να λειτουργεί σε περιοχές που το Ισραήλ θεωρεί ως δική του επικράτεια, περιλαμβανομένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Η UNRWA αναφέρει ότι από την έναρξη του πολέμου έχουν σκοτωθεί στη Γάζα 382 εργαζόμενοι της υπηρεσίας. Ο γενικός επίτροπος Φιλίπ Λαζαρίνι προειδοποίησε ότι η κατεδάφιση στην Ιερουσαλήμ δεν αφορά μόνο την UNRWA, σημειώνοντας ότι παρόμοιες ενέργειες θα μπορούσαν να στραφούν στο μέλλον και εναντίον άλλων διεθνών οργανισμών ή αποστολών.

Την ίδια περίοδο, το Ισραήλ προχώρησε σε ευρύτερη σκλήρυνση του πλαισίου για οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Νέα νομοθεσία απαιτεί από μη κυβερνητικές οργανώσεις να απομακρύνουν εργαζομένους που κατηγορούνται για ενέργειες τις οποίες οι αρχές θεωρούν ότι «απονομιμοποιούν το Ισραήλ» ή στηρίζουν μποϊκοτάζ, καθώς και να καταθέτουν αναλυτικές λίστες προσωπικού ως προϋπόθεση για την ανανέωση αδειών. Δεκάδες οργανώσεις έχουν ενημερωθεί ότι οι άδειές τους λήγουν στο τέλος του 2025, μεταξύ τους οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Care. Ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι ενδεχόμενοι νέοι περιορισμοί θα επιβαρύνουν περαιτέρω έναν άμαχο πληθυσμό που ήδη βρίσκεται σε οξεία κρίση.

Με πληροφορίες από Guardian