Το Ισραήλ καλεί εφέδρους καθώς προχωρά στα αρχικά στάδια της επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ άρχισε να κινητοποιεί δεκάδες χιλιάδες εφέδρους και επανέλαβε προειδοποιήσεις για εκκένωση στο πλαίσιο του σχεδίου του να διευρύνει την επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ανακοίνωση για την κινητοποίηση στις αρχές Σεπτεμβρίου, που είχε ανακοινωθεί τον προηγούμενο μήνα, έρχεται καθώς οι χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις προχωρούν και στοχεύουν σε περισσότερους στόχους στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Γάζας.

Η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί πολιτικό και στρατιωτικό προπύργιο της Χαμάς και, σύμφωνα με το Ισραήλ, εξακολουθεί να φιλοξενεί εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων. Είναι επίσης μία από τις τελευταίες περιοχές που αποτελεί καταφύγιο για εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους στο βόρειο τμήμα της Γάζας.

Θανάσιμες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Avichay Adraee, προειδοποίησε σήμερα ότι οι επιχειρήσεις μάχης θα επεκταθούν σύντομα και ότι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες στη Muwasi, μια πρόχειρη κατασκήνωση με σκηνές νότια της Λωρίδας της Γάζας.

Τουλάχιστον 47 άτομα έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας από την αυγή της Τρίτης, σύμφωνα με τα νοσοκομεία.

Στη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 26 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Shifa από το πρωί της Τρίτης, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο Associated Press.

Μια επίθεση σε κτίριο κατοικιών στο Tel al-Hawa τραυμάτισε 28 άτομα την Τρίτη, σύμφωνα με το νοσοκομείο al-Quds, μία ημέρα μετά από νυχτερινές επιθέσεις στη γειτονιά.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια επίθεση σε κτίριο κατοικιών στη γειτονιά σκότωσε 15 άτομα, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 3 παιδιά.

«Κοιμόμασταν ήσυχοι στο σπίτι μας, και ξαφνικά ξυπνήσαμε από τον ήχο του θορύβου και του καπνού», δήλωσε η Sana Drimli, γυναίκα που ζούσε στο κτίριο με την οικογένειά της, στο AP. «Ξυπνήσαμε για να δούμε τι μας συνέβη και να ελέγξουμε τα παιδιά μας και ανακαλύψαμε ότι όλοι γύρω μας ήταν νεκροί».

Πιο νότια, τα νοσοκομεία Nasser στη Χαν Γιουνίς και Awda στο Νουσεϊράτ δήλωσαν ότι δέχθηκαν 22 θύματα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυρά κοντά σε σημεία διανομής και σε διάδρομο που χρησιμοποιούν συχνά οι αποστολές του ΟΗΕ.

Τους τελευταίους μήνες, περισσότεροι από 2.300 αιτούντες βοήθεια έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Διαμαρτυρίες εφέδρων στο Τελ Αβίβ

Τουλάχιστον 60.000 έφεδροι θα κληθούν σταδιακά, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός τον προηγούμενο μήνα. Θα παραταθεί επίσης η θητεία επιπλέον 20.000 εφέδρων που ήδη υπηρετούν.

Στο Ισραήλ, με πληθυσμό λιγότερο από 10 εκατομμύρια, οι περισσότεροι Εβραίοι άνδρες ολοκληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία και παραμένουν έφεδροι για τουλάχιστον μία δεκαετία. Αλλά η κριτική για τον πόλεμο στη Γάζα αυξάνεται. Κάποιες κινήσεις οργανώνονται για να ενθαρρύνουν τους εφέδρους να μην υπηρετήσουν, αν και δεν είναι σαφές πόσοι θα αρνηθούν την πρόσφατη κλήση.

Οι έφεδροι διαμαρτυρήθηκαν για την κλήση στο Τελ Αβίβ την Τρίτη, αμφισβητώντας αν η επιχείρηση έχει πολιτικά κίνητρα και αν θα βοηθούσε το Ισραήλ να επιτύχει τον στόχο του να πλήξει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Χαμάς στη Γάζα.

Η άρνηση παρουσίας σε εφεδρική θητεία αποτελεί αδίκημα που μπορεί να επιφέρει φυλάκιση, αν και μόνο λίγοι έφεδροι που αρνήθηκαν να υπηρετήσουν έχουν φυλακιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η έλλειψη τροφίμων και οι συνέπειες του πολέμου αυξάνονται

Από τότε που η κορυφαία παγκόσμια αρχή για τις επισιτιστικές κρίσεις δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι η Λωρίδα της Γάζας βιώνει λιμό, οι θάνατοι από υποσιτισμό έχουν αυξηθεί. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε την Τρίτη ότι συνολικά 185 άτομα πέθαναν από υποσιτισμό τον Αύγουστο - ο υψηλότερος αριθμός των τελευταίων μηνών.

Συνολικά, 63.633 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, σύμφωνα με το υπουργείο, που αναφέρει ότι άλλοι 160.914 έχουν τραυματιστεί μέχρι την Τρίτη. Το υπουργείο δεν διαχωρίζει άμαχους και μαχητές, αλλά αναφέρει ότι γυναίκες και παιδιά αποτελούν περίπου το ήμισυ των νεκρών.

Το υπουργείο ανήκει στην κυβέρνηση της Χαμάς αλλά στελεχώνεται από ιατρικούς επαγγελματίες. Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ και πολλοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θεωρούν τα στοιχεία του ως την πιο αξιόπιστη εκτίμηση των θυμάτων του πολέμου. Το Ισραήλ τα αμφισβητεί, αλλά δεν έχει δώσει δικά του στοιχεία.

Με πληροφορίες από Associated Press