Ισραήλ – Ιράν: Ταξιδιωτική οδηγία για τους Έλληνες – Ποιες πρεσβείες αποσύρουν προσωπικό

Συστάσεις προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν μετακινήσεις στη Μέση Ανατολή, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο, εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, με φόντο την αυξημένη ένταση στην περιοχή. Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ καλεί τους Έλληνες να μην ταξιδεύουν, μεταξύ άλλων, σε Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη και Ιράν, καθώς η κατάσταση παραμένει ρευστή.

Η ταξιδιωτική οδηγία εκδόθηκε την ώρα που διπλωματικές αποστολές ξένων χωρών παίρνουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, αποσύρουν προσωπικό και περιορίζουν τη λειτουργία τους, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος κλιμάκωσης.

Στο Ισραήλ, η πρεσβεία των ΗΠΑ ενημέρωσε ότι δίνει δυνατότητα αναχώρησης σε μη απολύτως απαραίτητο προσωπικό και στα μέλη των οικογενειών τους, επικαλούμενη κινδύνους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό που επιλέγει να αποχωρήσει κλήθηκε να το κάνει άμεσα και να εξασφαλίσει διαθέσιμες πτήσεις.

Στο Ιράν, η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από την πρεσβεία της χώρας στην Τεχεράνη. Όπως αναφέρεται στην ταξιδιωτική οδηγία του Λονδίνου για το Ιράν, η πρεσβεία συνεχίζει να λειτουργεί εξ αποστάσεως. Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε παράλληλα ότι η δυνατότητα υποστήριξης προς Βρετανούς υπηκόους είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς δεν παρέχεται προξενική εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία ούτε σε επείγουσες περιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ κάλεσε τους Κινέζους πολίτες που ζουν στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα αυτοπροστασίας και την ετοιμότητά τους, μιλώντας για αυξημένους κινδύνους ασφαλείας. Παράλληλα, το Πεκίνο συνέστησε στους πολίτες του να αποφύγουν ταξίδια στο Ιράν και κάλεσε όσους βρίσκονται ήδη εκεί να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατό.

Οι κινήσεις αυτές καταγράφονται σε ένα περιβάλλον αυξημένης ανησυχίας για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση, μετά το ναυάγιο των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα. Στο ίδιο πλαίσιο, ανακοινώθηκαν και αλλαγές στις αεροπορικές συνδέσεις, με εταιρείες να προχωρούν σε αναστολές πτήσεων προς και από το Τελ Αβίβ.

Για τους Έλληνες που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, η βασική σύσταση είναι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρχών και να αποφεύγουν μη απαραίτητες μετακινήσεις, καθώς η εικόνα μπορεί να μεταβληθεί απότομα.