Ισραήλ: Το Ιράν φέρεται να ανέπτυξε μυστικά μηχανισμούς για πυρηνικές κεφαλές στην Τεχεράνη

Νέες κατηγορίες, σε βάρος του Ιράν εξαπέλυσε το Ισραήλ, καθώς τόσο η επίσημη κυβέρνηση της χώρας όσο και οι Αμυντικές Δυνάμεις, υποστηρίζουν ότι υπήρχε συγκεκριμένη, μυστική εγκατάσταση στην Τεχεράνη, όπου αναπτυσσόταν μηχανισμός πυροδότησης πυρηνικής κεφαλής.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, την οποία επικαλείται η ΕΡΤ, σε μυστικά, υπόγεια της ιρανικής πρωτεύουσας φέρεται να δρούσε η «ομάδα οπλισμού». Είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, να σχεδιάσει τον πυροκροτητή και προσαρμογή της κεφαλής στον βαλλιστικό πύραυλο, με τη διαδικασία να επιταχύνεται μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο.

Όπως έκαναν γνωστό οι ίδιες πληροφορίες, στους εν λόγω χώρους φέρεται να μεταφέρθηκαν επιστήμονες που είχαν επιζήσει των χτυπημάτων ΗΠΑ - Ισραήλ, και φέρεται να ήταν εξειδικευμένοι στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Η Τεχεράνη, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες.

Ιράν: Νέες επιθέσεις - Χτύπησαν αμερικάνικη βάση στα Εμιράτα

Το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εξαπέλυσε επίθεση με drones στην αεροπορική βάση al-Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, από την επίθεση επλήγησαν κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών των ΗΠΑ, καθώς και ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου πυρός.

Το Al Jazeera αναφέρει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία, ενώ μέχρι στιγμής τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, η παραστρατιωτική οργάνωση ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε το 25ο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον στρατιωτικών στόχων και κέντρων στρατιωτικής υποστήριξης. Σε σύντομη ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το IRGC ανέφερε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί πύραυλοι Fatah καθώς και βαλλιστικοί πύραυλοι Emad.

IRGC: Σεβόμαστε την κυριαρχία των γειτονικών χωρών

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε και το Αρχηγείο Khatam al-Anbiya των Φρουρών της Επανάστασης, μετά από δηλώσεις του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με τις οποίες το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας του Ιράν ενέκρινε τη διακοπή επιθέσεων σε γειτονικές χώρες, εκτός εάν κάποια επίθεση εναντίον του Ιράν προέρχεται από το έδαφός τους.

«Μετά τις δηλώσεις του προέδρου, οι ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν ξανά ότι σέβονται τα συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία των γειτονικών χωρών και μέχρι στιγμής δεν έχουν προχωρήσει σε καμία επιθετική ενέργεια εναντίον τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα.

Ωστόσο προειδοποιούν ότι, αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, όλες οι στρατιωτικές βάσεις και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή θα θεωρηθούν βασικοί στόχοι.

«Εάν συνεχιστούν οι προηγούμενες εχθρικές ενέργειες, όλες οι στρατιωτικές βάσεις και τα συμφέροντα της εγκληματικής Αμερικής και του ψεύτικου σιωνιστικού καθεστώτος στη στεριά, στη θάλασσα και στον αέρα σε ολόκληρη την περιοχή θα αποτελέσουν πρωταρχικούς στόχους και θα δεχθούν ισχυρά και συντριπτικά πλήγματα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», σημειώνεται.

Την ίδια ώρα, πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού ότι ξεκίνησε νέα επίθεση.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, αρκετές εκρήξεις σημειώθηκαν στην ιρανική πρωτεύουσα.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται από την περιοχή Καρτσάκ, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι στόχος των επιθέσεων ήταν βάση των Φρουρών της Επανάστασης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Al Jazeera