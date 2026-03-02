Διεθνή

Ισραήλ-IDF: «Όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές» - Τι απάντησαν σχετικά με πιθανή χερσαία εισβολή στο Λίβανο

«Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον μας χθες το βράδυ. Ήξερε ακριβώς τι έκανε», δήλωσαν μεταξύ άλλων οι IDF

The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού (IDF) ενημέρωσε τους δημοσιογράφους στο Ισραήλ για τις εξελίξεις στο Λίβανο.

Ειδικότερα, όταν ρωτήθηκε αν ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για πιθανή χερσαία εισβολή στο Λίβανο, ο εκπρόσωπος φέρεται να είπε ότι «όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές».

Η δήλωση του ισραηλινού στρατού για το Λίβανο

Δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ «έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος» επιλέγοντας να επιτεθεί στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Οι IDF θα αντιδράσουν πολύ γρήγορα και θα πληρώσουν βαρύ τίμημα [στον Λίβανο]», είπε στους δημοσιογράφους. «Η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον μας χθες το βράδυ. Ήξερε ακριβώς τι έκανε».

Υπενθυμίζεται ότι ο μέχρι τώρα ο απολογισμός έχει φτάσει στους 31 νεκρούς και τους 149 τραυματίες.

Με πληροφορίες από Guardian

