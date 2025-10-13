Ισραήλ: Η στιγμή που μητέρα και γιος ξανασμίγουν έπειτα από 738 ημέρες

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης και ελπίδας για τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Γάζα.

Η Εϊνάβ σήμερα ξανάσμιξε με τον γιο της, Μάταν έπειτα από δύο χρόνια. Ο Μάταν είχε απαχθεί από μέλη της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Η Εϊνάβ, κάτοικος του Οφακίμ και μητέρα τριών παιδιών, υπήρξε από τους πρωτεργάτες του Φόρουμ Συγγενών Ομήρων, μιας οργάνωσης που ιδρύθηκε για να συντονίσει τις προσπάθειες για την απελευθέρωση των Ισραηλινών πολιτών που είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο γιος της, Μάταν, και η σύντροφός του, Ιλάνα Γκρίτζεβσκι, απήχθησαν από το σπίτι τους στο κιμπούτς Νίρ Οζ. Η Ιλάνα αφέθηκε ελεύθερη τον Νοέμβριο του 2023, ενώ ο Μάταν παρέμεινε αιχμάλωτος για 738 ημέρες.

Η Εϊνάβ υπήρξε ιδιαίτερα επικριτική απέναντι στην κυβέρνηση του Ισραήλ, κατηγορώντας την για αδιαφορία και αδράνεια στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων. Σε δημόσιες δηλώσεις της, ανέφερε ότι η κυβέρνηση «παίζει με τις ζωές των παιδιών μας» και ότι «η πολιτική ανικανότητα έχει κόστος».

Η ίδια, μάλιστα, είχε αποκλειστεί από την είσοδο στην Κνεσέτ (σ.σ. το κοινοβούλιο του Ισραήλ) λόγω «σοβαρών παραβάσεων της τάξης» κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών.

Η απελευθέρωση του Μάταν αποτέλεσε μια στιγμή ανακούφισης και ελπίδας για την Εϊνάβ και την οικογένειά της.