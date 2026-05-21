Ισραήλ: Η Ιταλία ζητά από την ΕΕ την επιβολή κυρώσεων κατά του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το βίντεο που ανέβασε ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο χλευάζονται οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Νωρίτερα ανακοινώσεις έγιναν από υψηλόβαθμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αρκετές χώρες έχουν εκφράσει τον αποτροπιασμό τους.

Η Ιταλία ζητά κυρώσεις κατά του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ

Ειδικότερα, η Ιταλία ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ενωση να επιβάλει κυρώσεις κατά του Μπεν Γκβιρ μετά την ανάρτηση του βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές που συνελήφθησαν μετά τη αναχαίτιση του στολίσκου για την Γάζα καθηλωμένους γονατιστούς, δεμένους πισθάγκωνα με το πρόσωπο στο έδαφος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε μέσω του Χ ότι ζήτησε την επιβολή κυρώσεων κατά του Μπεν Γκβιρ «για τις απαράδεκτες ενέργειες κατά του στολίσκου, την σύλληψη των ακτιβιστών στα διεθνή ύδατα, την κακομεταχείριση και τις ταπεινώσεις στις οποίες υποβλήθηκαν, κατά παραβίαση των πλέον στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Από πλευρά της η Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε χθες το συμβάν, λέγοντας πως:

«Οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι απαράδεκτες. Είναι ανεπίτρεπτο οι διαδηλωτές αυτοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί Ιταλοί πολίτες, να υφίστανται μια τέτοια μεταχείριση που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η ιταλική κυβέρνηση λαμβάνει αμέσως, στα υψηλότερα θεσμικά επίπεδα, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωση των εμπλεκόμενων Ιταλών πολιτών.

Η Ιταλία απαιτεί επίσης συγγνώμη για τη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε σε αυτούς τους διαδηλωτές και για την απόλυτη περιφρόνηση που επιδείχθηκε έναντι των ρητών αιτημάτων της ιταλικής κυβέρνησης.

Για τους λόγους αυτούς, το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας θα καλέσει αμέσως τον Ισραηλινό πρέσβη για να ζητήσει επίσημες διευκρινίσεις σχετικά με τα γεγονότα».

Η Πολωνία ετοιμάζεται να κηρύξει τον Μπεν Γκβιρ ανεπιθύμητο πρόσωπο

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβιρ ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Πολωνία «εξαιτίας της συμπεριφοράς του» μετά τη δημοσίευση του βίντεο.

«Ο υπουργός (Ράντοσλαβ) Σικόρσκι αποφάσισε να ζητήσει από το υπουργείο Εσωτερικών να κινηθεί για να απαγορευθεί στον υπουργό Μπεν Γκβιρ η είσοδος στο έδαφος της Δημοκρατίας (της Πολωνίας) λόγω της συμπεριφοράς του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πολωνικού ΥΠΕΞ σε ΜΜΕ.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο στη Βαρσοβία απαιτώντας απ' αυτόν να ζητήσει «συγγνώμη» μετά τη σύλληψη των μελών του «στολίσκου για τη Γάζα» και τη δημοσιοποίηση του βίντεο από τον Μπεν Γκβιρ.

Μεταξύ των συλληφθέντων μελών του στολίσκου ήταν δύο Πολωνοί υπήκοοι.

Ο εκπρόσωπος του πολωνικού ΥΠΕΞ ανέφερε ότι οι δύο Πολωνοί, μαζί με άτομα άλλων εθνικοτήτων, αφέθηκαν ελεύθεροι από ισραηλινή φυλακή.

«Με χαρά σας ενημερώνω ότι σήμερα οι συμπολίτες μας, και όχι μόνο οι δικοί μας, θα εγκαταλείψουν το Ισραήλ. Αυτά είναι πολύ καλά νέα», είπε. «Έχουν ήδη εγκαταλείψει τη φυλακή όπου κρατούνταν. Βρίσκονται ήδη καθ' οδόν προς το αεροδρόμιο» για να πάρουν την πτήση τους για την Κωνσταντινούπολη, επίσης σήμερα.