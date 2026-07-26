Το Ισραήλ χτίζει χωμάτινο φράγμα 23 χιλιομέτρων στη Γάζα – Φόβοι για μόνιμη διχοτόμηση

Ο ισραηλινός στρατός κατασκευάζει με γρήγορους ρυθμούς ένα εκτεταμένο χωμάτινο φράγμα στη Λωρίδα της Γάζας, διαχωρίζοντας την περιοχή που ελέγχει από το τμήμα όπου έχει συγκεντρωθεί ο παλαιστινιακός πληθυσμός, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το Associated Press.

Τους τελευταίους μήνες έχουν δημιουργηθεί αναχώματα συνολικού μήκους άνω των 23 χιλιομέτρων. Για σύγκριση, ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας έχει μήκος περίπου 40 χιλιόμετρα και πλάτος έως 11 χιλιόμετρα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε στο AP ότι κατασκευάζει φυσικό εμπόδιο κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή». Πρόκειται για το όριο στο οποίο αποσύρθηκαν οι ισραηλινές δυνάμεις βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Οκτωβρίου με τη Χαμάς.

Η γραμμή αυτή είχε παρουσιαστεί ως προσωρινό όριο, μέχρι να ακολουθήσει ευρύτερη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων. Ωστόσο, καθώς η εφαρμογή της συμφωνίας έχει σταματήσει να προχωρά, εντείνονται οι φόβοι των Παλαιστινίων ότι το προσωρινό όριο μετατρέπεται σταδιακά σε μόνιμο σύνορο.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι έχει δημιουργήσει γύρω από τη γραμμή μια «ζώνη ασφαλείας», η οποία διαθέτει συστήματα παρακολούθησης και άλλον τεχνολογικό εξοπλισμό. Δεν διευκρίνισε πόσο ακόμη θα επεκταθεί το φράγμα, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι να αποτρέπει διεισδύσεις και να προστατεύει τόσο τους στρατιώτες όσο και τις ισραηλινές κοινότητες κοντά στη Γάζα.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι εργασίες προχωρούν ιδιαίτερα γρήγορα. Στη νότια Γάζα, ένα τμήμα του αναχώματος αυξήθηκε από περίπου 500 μέτρα σε 2,4 χιλιόμετρα μέσα σε δύο εβδομάδες, χωρίζοντας τα ερείπια της Ράφα από την παράκτια περιοχή Μαουάσι, όπου ζουν σε καταυλισμούς δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι.

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Το μεγαλύτερο τμήμα του φράγματος εκτείνεται σχεδόν συνεχόμενα για περίπου 17 χιλιόμετρα, από τη Χαν Γιούνις προς την Πόλη της Γάζας. Μικρότερα, ασύνδετα αναχώματα έχουν κατασκευαστεί και στα βόρεια, κοντά στην κατεστραμμένη Μπέιτ Λάχια. Σε ορισμένα σημεία, σύμφωνα με το AP, φαίνεται να βρίσκονται πέρα από την «κίτρινη γραμμή».

Facebook Twitter Φωτ.: Associated Press, Planet Labs, Yaakov Garb, Harvard Dataverse

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι έχουν περιοριστεί κυρίως στην παράκτια ζώνη δυτικά της γραμμής, πολλοί από αυτούς σε πρόχειρους καταυλισμούς και ζουν πλήρως εξαρτώμενοι από την ανθρωπιστική βοήθεια.

Στην περιοχή που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός, οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων έχει ισοπεδωθεί. Ολόκληρες κοινότητες, όπως και μεγάλο μέρος της Ράφα, έχουν σχεδόν εξαφανιστεί, ενώ έχουν κατασκευαστεί νέοι στρατιωτικοί δρόμοι και βάσεις πάνω στα ερείπια. Έχουν επίσης καταστραφεί μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι κατεδαφίζει υποδομές που χρησιμοποιούσε η Χαμάς. Αναφέρει ακόμη ότι προσπαθεί να σηματοδοτήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια την «κίτρινη γραμμή», ώστε να αποφεύγονται περιστατικά με αμάχους.

Το ακριβές όριο της γραμμής, ωστόσο, δεν ορίστηκε με σαφήνεια στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και δεν έχει σημειωθεί με τον ίδιο τρόπο σε όλη τη Γάζα. Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν πυροβολήσει Παλαιστινίους που την πλησίασαν ή την πέρασαν, υποστηρίζοντας ότι τους θεώρησαν απειλή.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και παιδιά και άλλοι άμαχοι, οι οποίοι ενδέχεται να μην γνώριζαν πού ακριβώς βρισκόταν το όριο. Από την έναρξη της εκεχειρίας, περισσότεροι από 1.100 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα, ενώ επιθέσεις ενόπλων έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πέντε Ισραηλινούς στρατιώτες.

Γάζα: Σε αδιέξοδο η εφαρμογή της εκεχειρίας

Βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός θα έπρεπε σε επόμενο στάδιο να αποσυρθεί προς τα όρια της Λωρίδας της Γάζας και να αντικατασταθεί από διεθνή δύναμη ασφαλείας. Ωστόσο, η εφαρμογή του σχεδίου έχει παγώσει εδώ και μήνες.

Ο αξιωματούχος που συντονίζει την εκεχειρία αποδίδει το αδιέξοδο στην άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί. Οι συνομιλίες για την παράδοση ή την αχρήστευση των όπλων της δεν έχουν αποφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, ενώ η οργάνωση κατηγορεί από την πλευρά της το Ισραήλ ότι παραβιάζει συστηματικά τη συμφωνία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κατασκευή του αναχώματος ενισχύει τις ανησυχίες ότι η προσωρινή διαίρεση της Γάζας αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά. Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η οποία παρακολουθεί την εκεχειρία, και το διεθνές όργανο που έχει αναλάβει να εποπτεύσει μελλοντικά τη Γάζα δεν σχολίασαν τις εργασίες.

Ο πόλεμος άρχισε μετά την επίθεση της Χαμάς και άλλων ενόπλων οργανώσεων στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν 251. Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ακολούθησε έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 73.000 Παλαιστινίους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Με πληροφορίες από Associated Press

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