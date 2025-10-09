Ισραήλ - Χαμάς: Ο Τράμπ ανακοίνωσε συμφωνία για απελευθέρωση των Ομήρων

Κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για απελευθέρωση των ομήρων ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πετυχαίνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς τη λήξη του πολέμου.

Ώρες κοντά στη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, και μετά από συνομιλίες στην Αίγυπτο έφτασαν σε συμφωνία.

Η συμφωνία η οποία βασίζεται στο σχέδιο Τραμπ, οδηγεί στη λήξη ενός πολέμου που έχει επηρεάσει την υφήλιο και έχει διαμορφώσει εκ νέου τη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε:

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν εγκρίνει την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, σταθερή και διαρκή ειρήνη», σε ανάρτηση πουν έκανε στο Truth. «Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης!».