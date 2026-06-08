Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη, Ταμπρίζ και το Ισφαχάν

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται ξανά με νέο κύμα επιθέσεων ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 8 Ιουνίου οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον «στρατιωτικών στόχων» στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν, μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων από την Ισλαμική Δημοκρατία εναντίον του Ισραήλ, για πρώτη φορά αφότου κηρύχτηκε κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», αναφέρει η λακωνική ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στο Telegram.

Ιράν: Εκρήξεις στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera «εκρήξεις συγκλονίζουν την πρωτεύουσα του Ιράν, την Τεχεράνη, καθώς και τις πόλεις Ταμπρίζ και Ισφαχάν, μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον της χώρας».

«Ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ και στην Ισφαχάν», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας IRIB.

Οι αναφορές του Ισραήλ για πύραυλο από την Υεμένη

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ αναφέρεται στην εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη, μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από το κίνημα των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη προς την κατεύθυνση του ισραηλινού εδάφους και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», σύμφωνα με λακωνικό ανακοινωθέν που δημοσιοποίησαν μέσω Telegram, προτού κηρύξουν λήξη του συναγερμού.

Οι Χούθι υποστηρίζουν το Ιράν στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και το Ισραήλ, που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εκτόξευσαν επανειλημμένα πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας στα τέλη του Μαρτίου και στις αρχές του Απριλίου, προτού κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή την 8η Απριλίου.

Οι Ισραηλινοί «αψηφούν τον Τραμπ»

Η Νεγκάρ Μορταζαβί, ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής, υποστηρίζει ότι το Ιράν επιδιώκει μια συνολική συμφωνία ειρήνης για την περιοχή, η οποία θα περιλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, λειτουργώντας με τη λογική «μαζί στον πόλεμο, μαζί και στην ειρήνη».

Ωστόσο, όπως σημειώνει, για τον Ντόναλντ Τραμπ ο Λίβανος «δεν είναι τόσο σημαντικός και οι ΗΠΑ θα ήθελαν να τον αποσυνδέσουν από την ειρηνευτική διαδικασία».

Σύμφωνα με τη Μορταζαβί, η απόφαση του Ιράν να επιτεθεί στο βόρειο Ισραήλ, ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, ήταν μια προσπάθεια να επιβάλει αυτή την «κόκκινη γραμμή».

«Θέλουν να διασφαλίσουν ότι ο Λίβανος θα παραμείνει συνδεδεμένος με τη διαδικασία – ξανά, μαζί στον πόλεμο και μαζί στην ειρήνη. Με αυτή την κίνηση το Ιράν έδειξε ότι δεν περιορίζεται στις απειλές, αλλά είναι διατεθειμένο να αναλάβει το ρίσκο και ακόμη να προχωρήσει σε ένα επόμενο επίπεδο κλιμάκωσης», ανέφερε.

Η ισραηλινή απάντηση, από την άλλη πλευρά, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι εκείνος καθορίζει τις εξελίξεις.

«Οι Ισραηλινοί ουσιαστικά αψηφούν όσα δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης μόλις λίγες ώρες νωρίτερα», είπε. «Τελικά, όλα καταλήγουν στη μεγάλη εικόνα: το Ιράν θέλει να εντάξει τους συμμάχους του – τη Χεζμπολάχ και τον Λίβανο – στη διαδικασία, ενώ οι ΗΠΑ εμφανίζονται απρόθυμες να το αναγνωρίσουν αυτό και να περιορίσουν το Ισραήλ, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία».

Με πληροφορίες από Al Jazeera, ΑΠΕ-ΜΠΕ