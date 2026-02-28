Ισραήλ: Εξαπέλυσε τον «βρυχηθμό του λιονταριού» κατά του Ιράν - Η επιχείρηση σχεδιαζόταν εδώ και μήνες με ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου μια συντονισμένη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, με εκρήξεις να ακούγονται στην Τεχεράνη και τους Ισραηλινούς πολίτες να καλούνται να παραμείνουν κοντά σε ασφαλείς χώρους.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η εναέρια κυκλοφορία τόσο του Ισραήλ όσο και του Ιράν έχει κλείσει για λόγους ασφαλείας.

Η επιχείρηση, που ονομάστηκε «βρυχηθμός του λιονταριού» από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, είχε σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες από κοινού με τις ΗΠΑ εδώ και μήνες.

Οι πρώτες επιθέσεις στόχευσαν κατοικίες υψηλόβαθμων αξιωματούχων, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υπουργεία και προεδρικά κτίρια στην Τεχεράνη.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν κυβερνοεπιθέσεις κατά μεγάλων ιρανικών ειδησεογραφικών πρακτορείων και δημοφιλών εφαρμογών, προκαλώντας σοβαρές διακοπές λειτουργίας.

Το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ έδωσε εντολή στα νοσοκομεία να λειτουργούν σε προστατευμένους ή υπόγειους χώρους, να αναβάλλουν μη επείγουσες διαδικασίες και να δέχονται μόνο επείγοντα περιστατικά.

Τραμπ σε Ιράν: «Η ώρα της ελευθερίας σας έχει φτάσει»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο στόχος των συνεχιζόμενων επιθέσεων στο Ιράν είναι η ανατροπή του καθεστώτος και κάλεσε τον ιρανικό λαό να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησής του.

«Στα μέλη της Ισλαμικής Φρουράς της Επανάστασης, στις ένοπλες δυνάμεις και σε όλη την αστυνομία λέω απόψε ότι πρέπει να καταθέσετε τα όπλα και θα έχετε πλήρη ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο», ανέφερε ο Τραμπ σε οκτάλεπτο βίντεο που επιβεβαίωνε τις αμερικανικές επιθέσεις.

«Καταθέστε τα όπλα. Θα αντιμετωπιστείτε δίκαια με πλήρη ασυλία, αλλιώς θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο. Στον μεγάλο, υπερήφανο λαό του Ιράν, λέω απόψε ότι η ώρα της ελευθερίας σας έχει φτάσει. Μείνετε σε καταφύγιο. Μην εγκαταλείπετε τα σπίτια σας. Είναι πολύ επικίνδυνα έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού», συνέχισε.

«Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε τον έλεγχο της κυβέρνησής σας. Θα είναι δική σας. Αυτή πιθανότατα θα είναι η μόνη ευκαιρία σας για γενιές. Για πολλά χρόνια ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής, αλλά δεν την λάβατε. Ας δούμε τώρα πώς θα αντιδράσετε. Η Αμερική σας στηρίζει με συντριπτική δύναμη και καταστροφική ισχύ», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Τώρα είναι η ώρα να αναλάβετε τον έλεγχο της μοίρας σας και να απελευθερώσετε το ευημερούν και λαμπρό μέλλον που βρίσκεται κοντά σας. Αυτή είναι η στιγμή για δράση. Μην την αφήσετε να περάσει», κατέληξε.