Ισραήλ: Επιδρομή της αστυνομίας σε παλαιστινιακό βιβλιοπωλείο - Έψαχναν τίτλους με Google translate

Η αστυνομία του Ισραήλ εισέβαλε στο κορυφαίο παλαιστινιακό βιβλιοπωλείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, κρατώντας έναν από τους ιδιοκτήτες του για αρκετές ώρες, ενώ κατασχέθηκε μέρος του αποθέματός του.

Το γραφείο του αναπληρωτή εισαγγελέα είχε προειδοποιήσει την αστυνομία ότι υπερέβη τις εξουσίες της, μετά την πρώτη έφοδο στο κατάστημα τον Φεβρουάριο. Οι αξιωματικοί έφθασαν ξανά στο βιβλιοπωλείο χωρίς ένταλμα το πρωί της Τρίτης, είπε το προσωπικό.

Έψαξαν τίτλους βιβλίων χρησιμοποιώντας το Google Translate, κατέσχεσαν περίπου 50 έργα και συνέλαβαν έναν από τους ιδιοκτήτες, τον 61χρονο Imad Muna, είπε στον Guardian ο αδελφός του Morad Muna.

«Επέλεγαν βιβλία από το εξώφυλλο, παίρνοντας βιβλία που είχαν παλαιστινιακή σημαία ή απλώς τη λέξη Παλαιστίνη στον τίτλο», είπε ο Muna. «Χρησιμοποιούσαν το Google Translate και έβγαζαν φωτογραφίες για να τις στείλουν στα αφεντικά τους».

Τα βιβλία που κατασχέθηκαν περιελάμβαναν τίτλους για το έργο του Βρετανού καλλιτέχνη Banksy και άλλων του Ισραηλινού ιστορικού Ilan Pappé και του Αμερικανού ακαδημαϊκού Noam Chomsky. Αφού τους πήρε, η αστυνομία κλείδωσε το κατάστημα και έφυγε με το κλειδί, πηγαίνοντας τον Imad Muna σε ένα κοντινό αστυνομικό τμήμα προτού τον αφήσει ελεύθερο χωρίς κατηγορία το απόγευμα.

Τον Φεβρουάριο, ο γιος του Imad, Ahmed Muna, 33, και ένας άλλος αδερφός, ο Mahmoud Muna, 41, κρατήθηκαν για δύο ημέρες και στη συνέχεια κρατήθηκαν σε κατ' οίκον περιορισμό για πέντε ημέρες, αλλά δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Η αστυνομία ανέφερε ένα παιδικό βιβλίο ζωγραφικής ως απόδειξη υποκίνησης τρομοκρατίας στο κατάστημα.

Ομάδες για τα δικαιώματα και κορυφαίοι συγγραφείς, διανοούμενοι και διπλωμάτες προειδοποίησαν τότε ότι η στόχευση του καταστήματος φαινόταν σχεδιασμένη να δημιουργήσει μια «κουλτούρα φόβου» μεταξύ των Παλαιστινίων.

Όλες οι διώξεις που σχετίζονται με την ελευθερία του λόγου πρέπει να εγκρίνονται από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Ωστόσο, η αστυνομία δεν είχε ζητήσει άδεια για να ξεκινήσει έρευνα, να ερευνήσει το Εκπαιδευτικό Βιβλιοπωλείο ή να συλλάβει το προσωπικό του.

Μετά τις συλλήψεις του Φεβρουαρίου, οι εισαγγελείς συναντήθηκαν με αστυνομικούς για να διασφαλίσουν ότι «τέτοια περιστατικά δεν θα ξανασυμβούν», ανέφερε το γραφείο του αναπληρωτή εισαγγελέα σε επιστολή προς την Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ σχετικά με την υπόθεση.

Η αστυνομία είπε ότι έκανε τη δεύτερη επιδρομή μετά από καταγγελία από έναν άνδρα που επισκέφτηκε το βιβλιοπωλείο το πρωί της Τρίτης. Ο άνδρας «δήλωσε ότι είχε παρατηρήσει βιβλία που περιείχαν υποκινητικό περιεχόμενο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δήλωση.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Imad Muna «για να επαληθεύσουν την ταυτότητά του και τα στοιχεία του καταστήματος», ανέφερε η δήλωση, και τώρα εξετάζουν τρία βιβλία που κατασχέθηκαν στο κατάστημα.

«Με βάση τα ευρήματα, θα αποφασιστεί εάν θα παραπεμφθεί το θέμα στο γραφείο του εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την ύποπτη πώληση υλικών υποκίνησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μετά την απελευθέρωση της Muna το απόγευμα της Τρίτης, τα περισσότερα βιβλία επιστράφηκαν και το κατάστημα άνοιξε ξανά. Το οικογενειακό Εκπαιδευτικό Βιβλιοπωλείο βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτιστικής ζωής στην Ιερουσαλήμ για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Η ευρεία συλλογή βιβλίων από Παλαιστίνιους, Ισραηλινούς και διεθνείς συγγραφείς είναι δημοφιλής στους κατοίκους και τους τουρίστες και το καφέ του φιλοξενεί τακτικές λογοτεχνικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα κυκλοφορίας του βραβευμένου με Πούλιτζερ βιβλίου μη λογοτεχνίας A Day in the Life of Abed Salama του Nathan Thrall.



Με πληροφορίες από Guardian