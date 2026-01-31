Το Ισραήλ επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και βασίζεται στον Τραμπ για να το πετύχει

Μέσα στο θόρυβο των διεθνών συζητήσεων για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, οι ηγέτες του Ισραήλ έχουν κρατήσει ασυνήθιστα χαμηλούς τόνους.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, πέρα από κάποιες δηλώσεις υποστήριξης προς τις αντιπολιτευόμενες διαδηλώσεις στο Ιράν, δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις πιθανές στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ απέναντι στον μεγαλύτερο εχθρό του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πρώην στελέχη των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, η σιωπή αυτή είναι μέρος της στρατηγικής.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεωρεί την τρέχουσα συγκυρία μια «χρυσή ευκαιρία», καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις είναι ισχυρές και η πιθανότητα στρατιωτικής δράσης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει την προοπτική αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν.

Παράλληλα, η ισραηλινή στρατιωτική ηγεσία, συναντήθηκε πρόσφατα με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών για να συζητήσει πιθανούς στόχους στο Ιράν, ενώ πολλοί στο Ισραήλ βλέπουν ως βασικό στόχο την εξουδετέρωση της πυραυλικής απειλής και των περιφερειακών παραστρατιωτικών οργανώσεων, όπως η Χεζμπολάχ. Ωστόσο, η πιθανότητα στρατιωτικής επίθεσης και αλλαγής καθεστώτος φέρνει τεράστιους κινδύνους.

Η εμπειρία από τον 12ήμερο πόλεμο του περασμένου έτους απέδειξε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις, με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους να πλήττουν ισραηλινές πόλεις.

Την ίδια ώρα, αναλυτές προειδοποιούν ότι μια νέα σύγκρουση, ή ακόμη και η πτώση του καθεστώτος, μπορεί να προκαλέσει πολιτική αστάθεια στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, χωρίς εγγύηση ότι ένας νέος ηγέτης θα είναι πιο ευέλικτος απέναντι στο Ισραήλ.

Παρά τον κίνδυνο, πολλοί Ισραηλινοί υποστηρίζουν την ανάγκη για αποφασιστική δράση, θεωρώντας ότι η αδράνεια θα αφήσει τον κίνδυνο άθικτο.

Η δημόσια σιωπή της ηγεσίας κρύβει μια περίπλοκη στρατηγική: η ισραηλινή κυβέρνηση επιδιώκει να αφήσει τις ΗΠΑ να ηγηθούν, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι οι δικοί της στόχοι, αποδυνάμωση των πυραυλικών δυνατοτήτων και των περιφερειακών συμμάχων του Ιράν, προωθούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με τους πολίτες του Τελ Αβίβ να ζουν ακόμα με τις επιπτώσεις των προηγούμενων πυραυλικών επιθέσεων και να παρακολουθούν με αγωνία τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η αβεβαιότητα γύρω από το ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο του Ιράν σε περίπτωση αλλαγής καθεστώτος, αλλά και η πιθανότητα μακράς περιφερειακής αναταραχής, καθιστούν τη στρατηγική σιωπή του Ισραήλ κρίσιμη και επικίνδυνα εύθραυστη.

Με πληροφορίες από BBC