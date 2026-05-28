Ισραήλ: «Επαίσχυντη και παράλογη» χαρακτήρισε την προσθήκη του στη λίστα του ΟΗΕ για σεξουαλική βία

Η απόφαση που έλαβε ο ΟΗΕ να προσθέσει το Ισραήλ στη λίστα του με τις χώρες και τις ένοπλες οργανώσεις που έχουν κριθεί ένοχες για διάπραξη σεξουαλικής βίας σε καιρό πολέμου είναι «επαίσχυντη και παράλογη», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Ορέν Μαρμορστάιν.

«Η επαίσχυντη και παράλογη απόφαση του ΟΗΕ να συμπεριλάβει ισραηλινές οντότητες στο παράρτημα της έκθεσης (για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με τις συγκρούσεις) είναι μια επιπλέον απόδειξη της πραγματικής φύσης του Οργανισμού: ενός πολιτικοποιημένου και διεφθαρμένου θεσμού, που απαρνήθηκε τις ιδρυτικές αρχές του και έχει καταστήσει τη συστηματική στοχοποίηση του Ισραήλ την πρωταρχική αποστολή του», δήλωσε ο Μαρμορστάιν σε ανακοίνωση.

Ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι η χώρα του αναστέλλει τις σχέσεις της με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταγγέλλοντας την απόφαση --που δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη-- να συμπεριληφθεί το Ισραήλ σε αυτή τη μαύρη λίστα.

Η Ριμ Αλσαλέμ, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, δήλωσε ότι η προσθήκη του Ισραήλ στη μαύρη λίστα για τη σεξουαλική βία «έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό».

«Αυτή η καταχώριση έπρεπε να έρθει νωρίτερα», έγραψε η Αλσαλέμ στο X. «Στο παρελθόν είχα εκφράσει την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν είχε ήδη καταχωριστεί, δεδομένης της συστηματικής, μεγάλης κλίμακας και φρικτής σεξουαλικής βίας που διαπράττει το Ισραήλ εναντίον Παλαιστινίων γυναικών, ανδρών και παιδιών, η οποία έχει τεκμηριωθεί και επαληθευτεί ανεξάρτητα».

Πολλές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αναφερθεί σε εκτεταμένη και συστηματική σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κρατούνται σε ισραηλινά κέντρα κράτησης εν μέσω του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Με πληροφορίες από AFP και Al Jazeera