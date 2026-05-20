Ισραήλ: Έντονες επικρίσεις για το βίντεο του ακροδεξιού υπουργού Μπεν Γκβιρ με μέλη του «Global Sumud Flotilla» δεμένα πισθάγκωνα

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» δεμένους πισθάγκωνα και πεσμένους στα γόνατα.

Τα 430 μέλη νέου στολίσκου με προορισμό τον παλαιστινιακό θύλακα, ο οποίος αναχαιτίστηκε προχθές Δευτέρα ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν Γκβιρ κυματίζει μια μεγάλη ισραηλινή σημαία.

Το βίντεο ξεκινά με έναν από τους ακτιβιστές να φωνάζει «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», προτού αστυνομικοί ρίξουν ακτιβιστές στο πάτωμα και τους σύρουν μακριά από τον υπουργό.

Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ashdod. Μεταξύ των κρατουμένων ακτιβιστών είναι και η αδελφή της προέδρου της Ιρλανδίας, Κάθριν Κόνολι.

Αντίδραση Νετανιάχου

Σε μια σπάνια επίπληξη προς μέλος της κυβέρνησής του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέκρινε τον Μπεν Γκβιρ, μετά το βίντεο που ανήρτησε.

«Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους υποστηρικτών τρομοκρατών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ».

Ο πρωθυπουργός ζήτησε επίσης την απέλαση των ακτιβιστών «το συντομότερο δυνατό».

«Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ»

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ επέκρινε με σφοδρότητα τον συνάδελφό του για το βίντεο που ανήρτησε.

«Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη - και δεν είναι η πρώτη φορά», τόνισε ο Σάαρ σε ανακοίνωσή του.

«Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι - από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους».

«Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στον συνάδελφό του.

Απαντώντας, ο Μπεν-Γκβιρ αντεπιτέθηκε και κατηγόρησε τον Σάαρ ότι υποκύπτει σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας», λέγοντας «αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση - δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».

Μπένι Γκαντζ: «Ένα ντροπιαστικό σόου τρόμου»

«Ένα ντροπιαστικό σόου τρόμου από έναν αποτυχημένο, εξτρεμιστή και ανεύθυνο υπουργό, του οποίου το μόνο ενδιαφέρον είναι τα «likes» στο TikTok, αντί να φροντίζει για το εθνικό συμφέρον. Σε αυτές τις εκλογές, θα κάνουμε τα πάντα ώστε στη συνέχεια να αναδυθεί εδώ μια ευρεία και υπεύθυνη σιωνιστική κυβέρνηση ενότητας. Μια κυβέρνηση που θα περιθωριοποιήσει τους εξτρεμιστές και θα επαναφέρει τη λογική στη ζωή των Ισραηλινών πολιτών», έγραψε στην ανάρτησή του ο πρώην αρχηγός των IDF, Μπένι Γκαντζ.

Χαμάς: «Ηθική εξαχρείωση»

Και η παλαιστινιακή οργάνωση καταδίκασε τις σκηνές στο βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός υπουργός.

«Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστηρίων και ταπείνωσης που ενορχηστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή υπουργό (Ιταμάρ) Μπεν-Γκβιρ (...) αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρείωσης και του σαδισμού που διέπουν τη νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.