Ισραήλ: Ένταση και συλλήψεις πολιτών σε διαδηλώσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Χιλιάδες πολίτες στο Ισραήλ βγήκαν στους δρόμους την Κυριακή απαιτώντας τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς.

Για να εντείνουν την πίεση, οργάνωσαν για σήμερα πανεθνική απεργία, που έκλεισε επιχειρήσεις, μπλόκαρε δρόμους και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Η αστυνομία απάντησε με κανόνια νερού και έκανε δεκάδες συλλήψεις.

Την κινητοποίηση οργάνωσαν ομάδες που εκπροσωπούν οικογένειες ομήρων και συγγενείς θυμάτων. Οι διαδηλωτές φοβούνται ότι η συνέχιση του πολέμου θέτει σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο τους περίπου 50 ομήρους που πιστεύεται ότι παραμένουν στη Γάζα - εκ των οποίων μόνο οι 20 θεωρείται ότι είναι ζωντανοί.

Στα συνθήματά τους φώναζαν: «Δεν κερδίζουμε τον πόλεμο πάνω στα σώματα των ομήρων».

Διαδηλώσεις έγιναν σε πολλές περιοχές της χώρας: έξω από σπίτια πολιτικών, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και σε μεγάλες λεωφόρους, όπου οι συγκεντρωμένοι άναψαν φωτιές και απέκλεισαν την κυκλοφορία. Κάποια εστιατόρια και θέατρα έκλεισαν σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 32 άτομα.

Ο πρώην όμηρος Αρμπέλ Γεχούντ είπε: «Η στρατιωτική πίεση δεν φέρνει πίσω ομήρους - τους σκοτώνει. Ο μόνος τρόπος είναι μια συνολική συμφωνία». Αντίστοιχα, η μητέρα ενός ομήρου τόνισε: «Σήμερα σταματάμε τα πάντα για να σώσουμε ζωές. Για να θυμίσουμε την ιερότητα της ζωής και να ενωθούμε όλοι μαζί, δεξιοί και αριστεροί».

Παρότι το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο του Ισραήλ δεν συμμετείχε, πολλές επιχειρήσεις και δήμοι αποφάσισαν μόνοι τους να στηρίξουν την απεργία.

Φωτογραφία: EPA

Ωστόσο, το τέλος του πολέμου δεν φαίνεται κοντά. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζεται από όλες τις πλευρές: απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των ομήρων, αλλά αντιμετωπίζει και την απειλή διάλυσης της κυβέρνησής του αν δεχθεί συμφωνία που θα αφήνει τη Χαμάς στην εξουσία. Υπουργοί της ακροδεξιάς δηλώνουν ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν «παράδοση στον εχθρό».

Φωτογραφία: EPA

Την ίδια μέρα, στη Γάζα, νοσοκομεία και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τουλάχιστον 17 άτομα που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια. Ανάμεσά τους ήταν και άνθρωποι που πυροβολήθηκαν καθώς περίμεναν φορτηγά με τρόφιμα. Κάποιοι δήλωσαν πως, όσο επικίνδυνο κι αν είναι, προτιμούν να ρισκάρουν παρά να βλέπουν τις οικογένειές τους να πεθαίνουν από πείνα.

Συνολικά, ο πόλεμος έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες στη Γάζα και έχει εκτοπίσει την πλειονότητα του πληθυσμού, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι η πείνα βρίσκεται σε χειρότερα επίπεδα από ποτέ.

Με πληροφορίες από Associated Press