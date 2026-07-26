Το Ισραήλ ενέκρινε την είσοδο της «Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης» στη Γάζα

Το Ισραήλ πρόκειται να επιτρέψει την είσοδο μίας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας, όπως προβλέπει το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον περιοχή.

Την είδηση έκανε γνωστή σήμερα ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, μία ημέρα προτού αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ και θα συναντηθεί με τον Τραμπ

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Νετανιάχου ενέκρινε σήμερα το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την είσοδο της δύναμης αυτής στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με την πηγή αυτή. Ο Νετανιάχου θα αναχωρήσει αύριο για τις ΗΠΑ και θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τρίτη.

Η πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters είπε ότι η αποστολή, με την ονομασία «Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης» θα περιλαμβάνει 200 μέλη από «φιλικές χώρες, όπως την Ουγκάντα και το Μαρόκο» που θα αναπτυχθούν σε περιοχές οι οποίες δεν είναι υπό ισραηλινό έλεγχο. Κάθε απόσπασμα χρειάζεται ξεχωριστή έγκριση από το Ισραήλ για να μπει στη Γάζα.

Δεν είναι σαφές το πότε θα αναπτυχθεί αυτή η δύναμη.

Το Ισραήλ ελέγχει περίπου το 64% της Γάζας

Μεγάλο μέρος της Γάζας παραμένει ερείπια έπειτα από δύο χρόνια πολέμου με αφορμή τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, τον περασμένο Οκτώβριο, ο Τραμπ προσπαθεί να υλοποιήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο που προβλέπει την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, τη διοίκηση του θύλακα από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού. Το σχέδιο ωστόσο έχει βαλτώσει και οι Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες, που συγκροτούν την αποκαλούμενη Εθνική Επιτροπή Διοίκησης της Γάζας, δεν έχουν μπει στον θύλακα.

Το Ισραήλ ελέγχει περίπου το 64% της Γάζας και τα 2 εκατομμύρια κάτοικοί της ζουν σε μια λωρίδα γης στα παράλια, υπό τον έλεγχο της Χαμάς, οι περισσότεροι σε αυτοσχέδια αντίσκηνα ή κατεστραμμένα κτίρια. Μέχρι στιγμής η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί και το Ισραήλ λέει ότι θα επεκτείνει τον έλεγχό του στο 70% του εδάφους της Γάζας, ενώ συνεχίζει σχεδόν καθημερινά τα στρατιωτικά πλήγματα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ