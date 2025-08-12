Ισραήλ: Διαμάχη μεταξύ Νετανιάχου και στρατιωτικών για την εισβολή στη Γάζα

Τις μέρες πριν από μια κρίσιμη σύσκεψη του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και στελέχη της ασφάλειας περιέγραφαν το επικείμενο σημείο-καμπή, όπου η χώρα θα αποφάσιζε αν θα επανακαταλάβει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας ή θα συνεχίσει με την παρούσα τακτική.

Τελικά, η απόφαση ήταν ένας συμβιβασμός: οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF), που ήδη ελέγχουν τα τρία τέταρτα της Γάζας, θα εισβάλουν στη Γάζα, το τελευταίο αστικό κέντρο εκτός ισραηλινού ελέγχου, θα καταλάβουν επιπλέον το 10% του εδάφους και θα περιορίσουν τον πληθυσμό της Λωρίδας στο υπόλοιπο 15%.

Η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με περιορισμένες δυνάμεις και θα ξεκινήσει μετά την εκκένωση περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί επανειλημμένα.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε υποχώρηση για τον Νετανιάχου, ο οποίος είχε δηλώσει λίγες ώρες νωρίτερα ότι σκοπεύει να ανακαταλάβει ολόκληρη τη Γάζα — κάτι που προκάλεσε εντάσεις με τους δεξιούς συμμάχους του και έδειξε τη δύναμη των στρατιωτικών να αντιστέκονται σε πολιτικές πιέσεις.

Ανώτεροι στρατιωτικοί και αξιωματούχοι ασφάλειας έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η παρατεταμένη σύγκρουση έχει κοστίσει σε παλαιστινιακές ζωές πάνω από 61.000 και επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση, ενώ οι διαφωνίες μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών παραμένουν έντονες.

Σε ένα έντονο κλίμα αντιπαράθεσης, υπουργοί και ο Νετανιάχου ασκούν πιέσεις στον αρχηγό του IDF, στρατηγό Eyal Zamir, ο οποίος από την πλευρά του προειδοποιεί για τους κινδύνους μιας πλήρους κατοχής.

Η στρατιωτική ηγεσία έχει παραδοσιακά ισχυρή θέση στις αποφάσεις ασφαλείας του Ισραήλ, συχνά αντιστέκοντας σε πολιτικές επιταγές, όπως συνέβη και πριν από τον Πόλεμο των Έξι Ημερών ή στην αντίσταση για αεροπορικές επιθέσεις κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Παρά την πολιτική ένταση και τις προκλήσεις, η ισορροπία μεταξύ πολιτικής ηγεσίας και στρατού συνεχίζει να παίζει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική του Ισραήλ, σε μια περίοδο ιδιαίτερης έντασης και συγκρούσεων.

Με πληροφορίες από Washington Post