Ισραήλ: «Δεν θα πατήσουν τουρκικές μπότες στη Γάζα»

«Δεν θα υπάρξουν τουρκικές μπότες στη Γάζα», δήλωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ισραήλ.

Ο Σος Μπεντροσιάν, δήλωσε σήμερα ότι δεν θα αναπτυχθούν Τούρκοι στρατιώτες στη Γάζα, στο πλαίσιο της πολυεθνικής δύναμης που αναμένεται ν’ αναλάβει από τον στρατό του Ισραήλ.

«Δεν θα υπάρξουν τουρκικές μπότες στο έδαφος» ήταν συγκεκριμένα, η δήλωσή του στους δημοσιογράφους, απαντώντας σε μία σχετική ερώτηση.

Νωρίτερα, η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς ανακοίνωσε πως οι μαχητές της, που κρύβονται στην περιοχή της πόλης Ράφα, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, δεν θα παραδοθούν στις ισραηλινές δυνάμεις.

Η Χαμάς παρότρυνε τους μεσολαβητές των διαπραγματεύσεων να βρουν μία λύση, σε μία κρίση που απειλεί την εκεχειρία που εφαρμόζεται μεταξύ της οργάνωσης και του Ισραήλ, εδώ κι ένα μήνα.

Πηγές που βρίσκονται κοντά στις προσπάθειες διαπραγματευτικής μεσολάβησης είχαν δηλώσει την Πέμπτη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ότι οι μαχητές θα μπορούσαν να παραδώσουν τα όπλα τους σε αντάλλαγμα για το πέρασμά τους σε άλλες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο μιας πρότασης που είχε στόχο την επίλυση του αδιεξόδου.

Η κατάσταση στη Γάζα ενόψει χειμώνα

Την ίδια ώρα οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον παλαιστινιακό θύλακα αναφέρουν, ότι η ανθρωπιστική βοήθεια «φτάνει με το σταγονόμετρο».

Οι ίδιες υπηρεσίες επισημαίνουν -ενόψει Χειμώνα- πως οι σκηνές σε διάφορους προσφυγικούς καταυλισμούς στη Γάζα διαλύονται, έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικών, ισραηλινών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), μόνο η μισή από την αναγκαία ποσότητα τροφίμων εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα, την ώρα που παλαιστινιακές υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι ο συνολικός όγκος της βοήθειας υπολογίζεται ότι φτάνει τo 1/4 έως 1/3 του αναμενόμενου.

Γάζα: Το Ισραήλ λέει ότι «τηρεί» τις υποχρεώσεις του

Απαντώντας στις παραπάνω κατηγορίες, το Ισραήλ ισχυρίζει πως τηρεί τις υποχρεώσεις του με βάση τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία ορίζει ότι κατά μέσο όρο θα περνούν στη Γάζα 600 φορτηγά με εφόδια σε καθημερινή βάση. Επιρρίπτει τις ευθύνες για τις ελλείψεις σε τρόφιμα στους μαχητές της Χαμάς, τους οποίους κατηγορεί ότι τα κλέβουν πριν καν μοιραστούν, κάτι που η οργάνωση αρνείται.

Οι τοπικές αρχές της Γάζας, που ελέγχονται από τη Χαμάς, υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα φορτηγά δεν φτάνουν στον προορισμό τους λόγω των περιορισμών που θέτει το Ισραήλ και μόνο 145 την ημέρα παραδίδουν εφόδια.

«Είναι φρικτή η κατάσταση. (Δεν υπάρχουν) ούτε κατάλληλες σκηνές, ούτε νερό, ούτε κατάλληλο φαγητό, ούτε κανονικά λεφτά» είπε η Μανάλ Σάλεμ, 52 ετών, που ζει σε μια σκηνή στο Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα. Η σκηνή της είναι «εντελώς διαλυμένη» και φοβάται ότι δεν θα αντέξει τον χειμώνα.