Το Ισραήλ δεν επέτρεψε τη λειτουργία των Βαΐων - «Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες», λέει το Πατριαρχείο

Η ισραηλινή αστυνομία εμπόδισε ανώτατους καθολικούς αξιωματούχους να εισέλθουν στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ για τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων, σε ένα περιστατικό που το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων χαρακτήρισε πρωτοφανές.

Σύμφωνα με το Πατριαρχείο, είναι η πρώτη φορά εδώ και αιώνες που οι επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας δεν μπόρεσαν να τελέσουν τη συγκεκριμένη λειτουργία στον ναό, ο οποίος θεωρείται από τους χριστιανούς ως το σημείο της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Ιησού.

Η Κυριακή των Βαΐων σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, μίας από τις σημαντικότερες περιόδους στο χριστιανικό εορτολόγιο.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ οι ισραηλινές αρχές έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ λόγω του πολέμου, επηρεάζοντας βασικούς χώρους λατρείας.

Η αστυνομία σταμάτησε στον δρόμο προς τον ναό δύο ανώτατους αξιωματούχους της Εκκλησίας, μεταξύ των οποίων τον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, και τους ανάγκασε να επιστρέψουν, παρότι δεν συμμετείχαν σε κάποια πομπή.

Το Πατριαρχείο έκανε λόγο για αδικαιολόγητη και δυσανάλογη απόφαση, υποστηρίζοντας ότι αγνοεί τη σημασία της περιόδου για εκατομμύρια πιστούς.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή κυβέρνηση ανέφερε ότι το μέτρο ελήφθη για λόγους ασφαλείας και ότι δεν υπήρχε πρόθεση να στοχοποιηθούν θρησκευτικοί ηγέτες.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι περιορισμοί ισχύουν για όλους τους μεγάλους χώρους λατρείας στην Παλιά Πόλη, επικαλούμενη δυσκολίες πρόσβασης για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση συμβάντος.

Τα μέτρα έχουν επηρεάσει και άλλες θρησκευτικές κοινότητες. Οι μουσουλμάνοι δεν έχουν πρόσβαση στο τέμενος Αλ-Άκσα από την έναρξη του πολέμου, ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, ενώ έχουν επιβληθεί περιορισμοί και στην προσέλευση πιστών στο Δυτικό Τείχος.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από την Ιταλία, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να χαρακτηρίζει την απόφαση προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας. Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει εξηγήσεις από το Ισραήλ, καλώντας τον πρέσβη της χώρας στη Ρώμη.

Την ίδια ώρα, ο Πάπας Λέων δήλωσε από το Βατικανό ότι οι σκέψεις του βρίσκονται στους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι, όπως είπε, δεν μπορούν να ζήσουν πλήρως αυτές τις ημέρες εξαιτίας της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από CNN