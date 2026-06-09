Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την προειδοποίηση Τραμπ σε Νετανιάχου να σταματήσει, την ίδια ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι βρίσκεται στα «τελευταία στάδια» μιας συμφωνίας με το Ιράν.

Από τις ισραηλινές επιθέσεις έχασαν τη ζωή τους οκτώ άτομα στην Τύρο, αφού εκδόθηκαν εντολές αναγκαστικής εκκένωσης, με τις θανατηφόρες επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, να συνεχίζονται. Νωρίτερα, ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως, εάν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως καταλήξει τελικά να πολεμά μόνος του. «Είπα: ‘Μπίμπι, πρόσεχε διαφορετικά θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα’», επεσήμανε.

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι η αντίδραση του Ιράν έναντι του Ισραήλ για την υπεράσπιση του Λιβάνου αποτέλεσε μήνυμα «ηθικής, πολιτικής και επιτόπιας δέσμευσης». Η οργάνωση κάλεσε τη λιβανική κυβέρνηση να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να «διορθώσει τις σχέσεις της με το Ιράν» με τρόπο που να εξυπηρετεί και τις δύο χώρες και παράλληλα, κάλεσε τις αρχές να αξιοποιήσουν «τη στήριξη του Ιράν για την επίτευξη των στόχων μας, με μια περιφερειακή ομπρέλα να προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις».

«Το Ισραήλ δεν λογοδοτεί πουθενά, λένε "ας αντιταχθούμε στον Ντόναλντ Τραμπ"».

Ο Ισραηλινός συγγραφέας και αρθρογράφος Γκίντεον Λέβι υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις υπουργών της ακροδεξιάς που προτρέπουν τον Νετανιάχου να αγνοήσει τις ΗΠΑ και να συνεχίσει να πολεμά μόνος του στη Μέση Ανατολή αποτελούν «συνταγή για καταστροφή».

«Επειδή δεν λογοδοτούν για τίποτα, μπορούν να λένε “ας αντιταχθούμε στον Ντόναλντ Τραμπ και ας πολεμήσουμε με τις δικές μας δυνάμεις”», δήλωσε ο Λέβι, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Όπως είπε στο Al Jazeera, ο Νετανιάχου σίγουρα γνωρίζει ότι έχει χάσει τον αγώνα εναντίον του Ιράν μετά από δεκαετίες προώθησης της ανατροπής της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το έργο της ζωής του ήταν το Ιράν και η πεποίθηση ότι το Ιράν μπορεί να νικηθεί με τη βία. Αυτό αποδείχθηκε ψευδές στις δύο τελευταίες γύρους [επιθέσεων] στο Ιράν», σύμφωνα με τον Λέβι.

«Είμαι σίγουρος ότι έχει συνειδητοποιήσει πλέον ότι το έργο της ζωής του απλώς απέτυχε. Δεν το παραδέχεται. Είναι πολύ δύσκολο να το παραδεχτεί, αλλά δεν έχει άλλη επιλογή, επειδή η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Κανένας από τους στόχους στο Ιράν δεν επιτεύχθηκε και δεν θα επιτευχθεί με έναν άλλο κύκλο βίας».

Με πληροφορίες από Al Jazeera