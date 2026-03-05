Το Ισραήλ απειλεί ότι η Βηρυτός «θα γίνει Γάζα» - Χάος στους δρόμους, πολίτες εγκαταλείπουν τον Λίβανο

Το Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους του Λιβάνου να εγκαταλείψουν άμεσα τα νότια προάστια της Βηρυτού, προκαλώντας μαζική έξοδο από μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας. Η προειδοποίηση οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς αυξάνεται η ανησυχία για επικείμενες επιθέσεις.

Η εξέλιξη αυτή κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον Λίβανο να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της σύγκρουσης, την ώρα που εντείνονται οι φόβοι για ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ, κάλεσε τους πολίτες να μετακινηθούν προς τα ανατολικά και τα βόρεια, δημοσιεύοντας χάρτη με τέσσερις μεγάλες συνοικίες της πρωτεύουσας που, όπως είπε, πρέπει να εκκενωθούν.

«Σώστε τις ζωές σας, εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε κίνηση προς τα νότια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων.

Η περιοχή που επισημαίνεται στον χάρτη περιλαμβάνει γειτονιές που ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ, αλλά και διπλανές συνοικίες.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ, γεγονός που προκάλεσε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και σε περιοχές του νότιου και ανατολικού Λιβάνου. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τους δρόμους να έχουν μπλοκάρει από αυτοκίνητα, καθώς κάτοικοι εγκατέλειπαν μαζικά την περιοχή, είτε με τα οχήματά τους είτε πεζοί. Στην περιοχή Νταχίγιε, όπως είναι γνωστά τα νότια προάστια, ακούστηκαν ακόμη και πυροβολισμοί για να προειδοποιηθούν οι κάτοικοι να φύγουν.

«Σύντομα θα μοιάζει με τη Χαν Γιούνις στη Γάζα» απειλεί υπουργός του Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, σκληρή ρητορική από την ισραηλινή πλευρά προμηνύει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, σε βίντεο που δημοσίευσε από κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, δήλωσε ότι η περιοχή Νταχίγιε «σύντομα θα μοιάζει με τη Χαν Γιούνις στη Γάζα», αναφερόμενος στις εκτεταμένες καταστροφές που έχει προκαλέσει η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

«Θέλατε να φέρετε την κόλαση σε εμάς, αλλά τελικά φέρατε την κόλαση στους εαυτούς σας» είπε, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ «θα ζουν σύντομα με ηρεμία, ειρήνη και ασφάλεια».

Η εντολή εκκένωσης αφορά για πρώτη φορά ολόκληρη την περιοχή των νότιων προαστίων της Βηρυτού και όχι μεμονωμένα κτίρια, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.

Εκατοντάδες εκτοπισμένοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, κοντά στη θάλασσα, ενώ οικογένειες με παιδιά έφευγαν κουβαλώντας σακίδια και βασικά αντικείμενα. Αυτοκίνητα που περνούσαν από τους δρόμους είχαν φορτωμένα στρώματα και κουβέρτες, σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Reuters.

Παράλληλα, σχεδόν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Βηρυτού, που βρίσκεται κοντά στη ζώνη που έχει επισημάνει ο ισραηλινός στρατός, ακυρώθηκαν για το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή. Κάτοικοι των νότιων προαστίων ανέφεραν επίσης ότι έλαβαν τηλεφωνήματα από ευρωπαϊκούς αριθμούς με ηχογραφημένα μηνύματα που τους καλούσαν να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 102 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιθέσεις, χωρίς να διευκρινίζεται πόσοι από αυτούς είναι άμαχοι ή μαχητές. Η UNICEF ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και επτά παιδιά.

Με πληροφορίες από Reuters / AFP