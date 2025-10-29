Ισραήλ: Απαγορεύθηκε η πρόσβαση του Ερυθρού Σταυρού σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγόρευσε στον Ερυθρό Σταυρό την πρόσβαση σε Παλαιστίνιους που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του, ο Κατζ «υπέγραψε ένα διάταγμα που απαγορεύει στους εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού να επισκέπτονται κρατούμενους με βάση τον νόμο για την κράτηση παράνομων μαχητών».

Τέτοιου είδους επισκέψεις «θα έθεταν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Η έννοια του «παράνομου μαχητή» εισήχθη στην ισραηλινή νομοθεσία το 2002. Ο νόμος επιτρέπει την επ’ αόριστον κράτηση αυτών των ανθρώπων, χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία, σε στρατιωτικές φυλακές.

Η απαγόρευση που ανακοίνωσε ο Κατζ διατηρεί το status quo που ίσχυε πριν από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με αφορμή την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Χθες, το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «σκηνοθέτησε» την ανακάλυψη μιας σορού μπροστά σε εκπροσώπους της ΔΕΕΣ, η οποία μεσολαβεί για την απελευθέρωση των ομήρων και των κρατουμένων.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «δεν έχει πλέον πρόσβαση στους Παλαιστίνιους κρατουμένους από τις 7 Οκτωβρίου 2023» και υπογράμμισε ότι ο σκοπός αυτών των επισκέψεων ήταν «καθαρά ανθρωπιστικός».

Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις ανέφεραν ότι και πριν εκδοθεί το διάταγμα οι δικηγόροι αντιμετώπιζαν δυσκολίες και καθυστερήσεις όταν επρόκειτο να επισκεφθούν Παλαιστίνιους κρατουμένους. Όπως λένε, η σωφρονιστική υπηρεσία ισχυρίζεται ότι οι επισκέψεις αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να σταλθούν μηνύματα σε ισλαμιστικές παλαιστινιακές οργανώσεις και αντίστροφα.

Το διάταγμα του Κατζ εκδόθηκε λίγες ώρες πριν ξεκινήσει μια δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ για το θέμα αυτό. Τον Φεβρουάριο του 2024 μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να επιτραπεί στους εκπροσώπους της ΔΕΕΣ να επισκέπτονται Παλαιστίνιους που κρατούνται από τον ισραηλινό στρατό ή τη σωφρονιστική υπηρεσία.

Κατά την ακροαματική διαδικασία ο νομικός εκπρόσωπος του κράτους, ο Ρον Ρόζενμπεργκ, είπε ότι αποφασίστηκε να επιτραπεί να δίνονται πληροφορίες στον Ερυθρό Σταυρό, μόνο όμως για τα ονόματα και την τοποθεσία κράτησης αυτών των Παλαιστινίων, υπό τον όρο ότι δεν σχετίζονται με τη Γάζα και τη Χαμάς. Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή «τις επόμενες ημέρες», είπε.

«Οι τρέχουσες ανησυχίες για την ασφάλεια μάς εμποδίζουν να εγκρίνουμε την πρόσβαση, μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «ο Ερυθρός Σταυρός δεν είναι το μοναδικό μέσο για να έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο οι κρατούμενοι».

Σύμφωνα με την ACRI (Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ), στις αρχές Οκτωβρίου σε ισραηλινές φυλακές βρίσκονταν 2.673 κρατούμενοι, χαρακτηρισμένοι ως «παράνομοι μαχητές». Πολλές εκατοντάδες από αυτούς απελευθερώθηκαν στις 13 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.