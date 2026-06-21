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Το Ισράηλ απαγόρευσε την είσοδο και απέλασε Έλληνες συνδικαλιστές - Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Οι Έλληνες πολίτες είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα

The LiFO team
The LiFO team
ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΕΛΑΣΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ Facebook Twitter
Η ομάδα των Ελλήνων συνδικαλιστών που απελάθηκαν/Φωτογραφία: Facebook
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Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων εκπροσώπων εργατικών σωματείων από το Ισραήλ.

Οι συνδικαλιστές ταξίδευαν προς τη Ραμάλα, έπειτα από πρόσκληση της παλαιστινιακής πλευράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι Έλληνες πολίτες είχαν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για τον σκοπό της επίσκεψής τους.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδος:

«Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές», προσθέτει.

«Δεν θα κάμψουν όμως την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού προς τον παλαιστινιακό λαό»

Ανάρτηση για το περιστατικό έκανε και η Γιώτα Λαζαροπούλου, η οποία ήταν μία εκ των Ελλήνων πολιτών που απελάθηκαν.

«ΜΑΣ ΑΠΕΛΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, από το πιο «δημοκρατικό» κράτος της Μέσης Ανατολής ! Όταν τέσσερις συνδικαλιστές, μία συνδικαλίστρια και μία συνταξιούχος εργαζόμενη θέλουν να επισκεφτούν συναδέλφους τους στην Δυτική Όχθη της Παλαιστίνης, πρέπει να ζητούν πρώτα την άδεια του Ισραηλινού στρατού», αναφέρει μεταξύ άλλων.

«Απαγορεύεται η είσοδος στην Ραμάλα μέσω Τελ-Αβιβ! Η Δυτική Όχθη είναι πλέον αποκλεισμένη περιοχή και εξαρτάται απόλυτα από τις επιθυμίες του Ισραήλ. Απελαθήκαμε από το Ισραήλ. Μας γύρισαν στην Αθήνα με την επόμενη πτήση. ΔΕΝ θα κάμψουν όμως την αλληλεγγύη των ελλήνων εργαζομένων και του ελληνικού λαού προς τον Παλαιστινιακό λαό!», καταλήγει η κ. Λαζαροπούλου.

Διεθνή

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