Ισραήλ: Αντιδράσεις για το σχέδιο του Μπεν Γκβιρ να τοποθετηθούν κροκόδειλοι γύρω από φυλακές

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ ένα σχέδιο του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, το οποίο προβλέπει την τοποθέτηση κροκοδείλων γύρω από φυλακές όπου κρατούνται κρατούμενοι ασφαλείας, με στόχο την ενίσχυση της φύλαξής τους.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, η υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος, Ιντίτ Σίλμαν, προχώρησε στην αλλαγή του νομικού καθεστώτος του κροκόδειλου του Νείλου, χαρακτηρίζοντάς τον «εκτρεφόμενο άγριο ζώο», ώστε να διευκολυνθεί η υλοποίηση του σχεδίου.

Η αλλαγή αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη μεταφορά κροκοδείλων από το πάρκο Χαμάτ Γκαντέρ σε σωφρονιστικά καταστήματα, με πιλοτική εφαρμογή να εξετάζεται στις φυλακές Κετσιότ.

Israël ouvre la voie à l'utilisation de crocodiles pour dissuader d'éventuelles évasions de prisonshttps://t.co/l1eqDDvp8w pic.twitter.com/2RTfYBSsRd — BFM (@BFMTV) July 18, 2026

Ισραήλ: Αντιδράσεις για την πρωτοβουλία Μπεν Γκβιρ

Η πρωτοβουλία, ωστόσο, συνάντησε έντονη αντίδραση τόσο από τη Νομική Υπηρεσία του υπουργείου όσο και από την Αρχή Φύσης και Πάρκων του Ισραήλ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποστήριξαν ότι η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει τη διατήρηση άγριων ζώων μόνο για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς και όχι για τη φύλαξη φυλακών.

«Πρέπει να προστατεύουμε τους κροκόδειλους, όχι να μας προστατεύουν εκείνοι. Αυτό δεν συνάδει με το πνεύμα του νόμου», φέρεται να επισήμαναν στελέχη της Αρχής προς τον Μπεν Γκβιρ και τη Σίλμαν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καλλιέργεια και εκτροφή κροκοδείλων στο Ισραήλ είχε εγκαταλειφθεί στο παρελθόν, καθώς είχαν καταγραφεί περιστατικά διαφυγής ζώων στη φύση, τα οποία δημιούργησαν κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό η πρακτική είχε διακοπεί ύστερα από σχετική εισήγηση της Αρχής Φύσης και Πάρκων.

Israel clears path for Ben-Gvir plan to ring Palestinian prison with crocodiles

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The Israeli government has removed legal protections from Nile crocodiles to advance National Security Minister Itamar Ben-Gvir's plan to imprison Palestinians inside a compound encircled by the… pic.twitter.com/6V8OQymtXj — The Cradle (@TheCradleMedia) July 18, 2026

Χωρίς τεχνογνωσία η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ

Η νομική σύμβουλος του υπουργείου Προστασίας του Περιβάλλοντος, Νέτα Ντρόρι, προειδοποίησε σε επιστολή της ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά ή νομικά στοιχεία που να δικαιολογούν την εφαρμογή του σχεδίου. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει σύγχρονο προηγούμενο χρήσης κροκοδείλων ως μέσου ασφαλείας σε φυλακές, ενώ οι αναφορές σε αντίστοιχες δοκιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Αμερική αφορούσαν περιοχές όπου οι κροκόδειλοι ζουν ήδη φυσικά και είχαν εγκαταλειφθεί έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Υπηρεσία Φυλακών δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διαχείριση τόσο επικίνδυνων άγριων ζώων και ότι μια τέτοια απόφαση θα απαιτούσε εκτενή διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και νομοθετική ρύθμιση και όχι απλή υπουργική απόφαση.

Παρά τις αντιρρήσεις, η Σίλμαν επέλεξε να προχωρήσει στην αλλαγή του καθεστώτος του κροκόδειλου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει προηγούμενο για την εκτροφή του συγκεκριμένου είδους και ότι η πρωτοβουλία μπορεί να εφαρμοστεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από την ολομέλεια της Αρχής Φύσης και Πάρκων, ενώ κυβερνητικοί και νομικοί παράγοντες εξακολουθούν να αμφισβητούν τη νομιμότητα του σχεδίου, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής νομική βάση για την αξιοποίηση κροκοδείλων ως μέσου ασφαλείας στις ισραηλινές φυλακές.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post