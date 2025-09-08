Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο καταδικάζει τις συνθήκες σίτισης των Παλαιστινίων κρατουμένων

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισρήλ έκρινε ότι οι ποσοτητές φαγητού που δίνονται στους Παλαιστίνιους κρατούμενους δεν επαρκούν και διέταξε να βελτιωθούν άμεσα οι συνθήκες διαβίωσής τους.

Η απόφαση, που εκδόθηκε την Κυριακή από τριμελή σύνθεση, τονίζει ότι το κράτος έχει νομική υποχρέωση να προσφέρει στους κρατούμενους αρκετό φαγητό ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες τους.

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο ύστερα από προσφυγές οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες καταγγέλλουν εδώ και μήνες ότι οι αρχές μείωσαν τις μερίδες σκόπιμα, αφήνοντας τους φυλακισμένους να πεινούν. «Η απόφαση πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα», δήλωσε η Ένωση Πολιτικών Δικαιωμάτων στο Ισραήλ (ACRI). Πρώην κρατούμενοι που αφέθηκαν ελεύθεροι έχουν περιγράψει κακομεταχείριση, βασανιστήρια και συνθήκες πείνας μέσα στις φυλακές.

Η διπλωματική σκηνή

Την ίδια ώρα οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα έχουν κολλήσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε την Κυριακή «τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς να δεχθεί την αμερικανική πρόταση για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων. «Αυτό είναι το τελευταίο μου μήνυμα, δεν θα υπάρξει άλλο», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, λέγοντας ότι το Ισραήλ έχει ήδη δεχθεί τους όρους.

Η Χαμάς απάντησε με ανακοίνωση ότι είναι έτοιμη να καθίσει «άμεσα» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μιλώντας για ιδέες που κατέθεσε η Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ δήλωσε σίγουρος ότι θα υπάρξει συμφωνία «πολύ σύντομα» και ότι οι 48 όμηροι που παραμένουν στη Γάζα θα επιστραφούν, «νεκροί ή ζωντανοί». Υπολογίζεται ότι περίπου 20 βρίσκονται ακόμη στη ζωή.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει επίσημα. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι μόνο η «πλήρης νίκη» επί της Χαμάς θα εξασφαλίσει την επιστροφή όλων των ομήρων. Στο εσωτερικό της χώρας, όμως, η πίεση αυξάνεται, με δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς να διαδηλώνουν το Σάββατο στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις, ζητώντας συμφωνία και τέλος στον πόλεμο.

Κλιμάκωση στη Γάζα

Στο πεδίο οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στη Γάζα, μέσα σε 24 ώρες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 87 άνθρωποι.

Την Κυριακή, ισραηλινά αεροσκάφη ισοπέδωσαν το πολυώροφο κτίριο Αλ-Ρόγια στην Πόλη της Γάζας, το τρίτο που καταστρέφεται σε ισάριθμες ημέρες. Τις προηγούμενες μέρες είχαν βομβαρδιστεί οι πύργοι Σούσι και Μουσταχά. Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι το Αλ-Ρόγια χρησιμοποιούνταν από τη Χαμάς για συλλογή πληροφοριών και ότι γύρω από το κτίριο υπήρχαν εκρηκτικοί μηχανισμοί. Το παλαιστινιακό υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «προφάσεις για εγκλήματα κατά αμάχων».

Από την έναρξη της ισραηλινής εκστρατείας, τον Οκτώβριο, οι νεκροί στη Γάζα έχουν φτάσει τους 64.368, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς αλλά θεωρείται αξιόπιστη πηγή από τον ΟΗΕ. Το Ισραήλ αμφισβητεί τα στοιχεία. Στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου είχαν σκοτωθεί περίπου 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από BBC