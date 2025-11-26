Το Ισραήλ ανακοινώνει νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα «ευρείας κλίμακας αντιτρομοκρατική επιχείρηση» στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να επιχειρούν στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στην περιοχή της βόρειας Σαμάρειας», ανέφεραν, χρησιμοποιώντας τη βιβλική ονομασία της βόρειας Δυτικής Όχθης, που συνηθίζεται από τις ισραηλινές αρχές.

«Δεν θα επιτρέψουμε να ριζώσει η τρομοκρατία στην περιοχή», πρόσθεσε ο στρατός, ο οποίος, σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για συνέχεια της προηγούμενης επιχείρησης που είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2024 με επίκεντρο καταυλισμούς προσφύγων, αλλά για μια «νέα» επιχείρηση. Ωστόσο, δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τους στόχους της.

Στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως και στη Λωρίδα της Γάζας, η ισραηλινή πολιτική αναγκάζει χιλιάδες Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σε πλήρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, σχολιάζει το Al Jazeera. Το δίκτυο παραθέτει στοιχεία έκθεσης του Human Rights Watch, που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και καταγράφει την εκδίωξη 32.000 Παλαιστινίων από τα σπίτια τους σε μόλις τρία προσφυγικά στρατόπεδα μέσα στη χρονιά. Η έκθεση αναφέρει ότι η ισραηλινή επιχείρηση στους καταυλισμούς της Τζενίν, του Νουρ Σαμς και του Τουλκαρέμ, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο, οδήγησε στη μεγαλύτερη μαζική εκτόπιση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από το 1967.

Οι επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη κλιμακώνονται, με περισσότερους από 1.000 Παλαιστινίους να έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα.

Οι στόχοι του Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ισραηλινής κυβέρνησης, ο στόχος είναι η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Τον Οκτώβριο, το ισραηλινό κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη φάση ένα νομοσχέδιο που θα επεκτείνει την ισραηλινή κυριαρχία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη - ενέργεια που θεωρείται ευρέως ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου.



Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμοτρίχ έχει εκφράσει ξεκάθαρα τις προθέσεις του όσον αφορά την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σε ομιλία του πέρυσι, ο Σμοτρίτς είχε πει ότι «καθιερώνει τα γεγονότα επί τόπου, προκειμένου να καταστήσει την Ιουδαία και τη Σαμάρεια [τη Δυτική Όχθη] αναπόσπαστο μέρος του κράτους του Ισραήλ».

«Θα καθιερώσουμε την κυριαρχία... πρώτα επί τόπου και στη συνέχεια μέσω της νομοθεσίας. Σκοπεύω να νομιμοποιήσω τους νέους οικισμούς [παράνομους προκεχωρημένους οικισμούς]», φέρεται να δήλωσε ο Σμοτρίτς, κατά την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz. «Είναι η αποστολή της ζωής μου, να εμποδίσω την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους».

Περισσότεροι από 700.000 Ισραηλινοί ζουν σε παράνομους οικισμούς σε παλαιστινιακό έδαφος στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αναφέρει το Aljazeera.

Τον Αύγουστο, ο Σμοτρίτς ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου οικισμού «E1», που περιλαμβάνει την κατασκευή 3.000 κατοικιών που θα χωρίζουν την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ από τη Δυτική Όχθη, ως μέρος ενός σχεδίου που, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, θα «θαφτεί την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».