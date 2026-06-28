Το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων

Η ισραηλινή κυβέρνηση, σήμερα Κυριακή (28/6), αναγνώρισε ομόφωνα τις σφαγές των Αρμενίων κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ως γενοκτονία, σε μια απόφαση που θεωρείται ευρέως ως επίπληξη προς την Τουρκία και ως ένδειξη της ολοένα βαθύτερης ρήξης στις σχέσεις των δύο χωρών.

Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από την έναρξη των επιθέσεων στη Γάζα.

«Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση: η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του υπουργού Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου μένει να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο.

Οι διαδοχικές κυβερνήσεις του Ισραήλ απέφευγαν μέχρι σήμερα να αναγνωρίσουν επίσημα τη γενοκτονία των Αρμενίων, εν μέρει για να διατηρήσουν τις σχέσεις με την Τουρκία, η οποία υπήρξε επί σειρά ετών ένας από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους του Ισραήλ στην περιοχή.

Ωστόσο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, η Τουρκία κατηγορεί συστηματικά το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στα παλαιστινιακά εδάφη, κατηγορία που το Ισραήλ απορρίπτει.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σφοδρότερους επικριτές του πολέμου, συγκρίνοντας επανειλημμένα την ισραηλινή ηγεσία με αξιωματούχους της ναζιστικής Γερμανίας.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει απαντήσει χαρακτηρίζοντας τον Ερντογάν «αντισημίτη δικτάτορα που διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Κούρδων».

Η Τουρκία έχει αναστείλει το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών της σχέσεων με το Ισραήλ και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους διπλωματικούς υποστηρικτές της Χαμάς.

Οι Αρμένιοι επιδιώκουν εδώ και δεκαετίες τη διεθνή αναγνώριση ότι οι μαζικές σφαγές του λαού τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την περίοδο 1915–1917, συνιστούν γενοκτονία.

Σύμφωνα με την αρμενική πλευρά, περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Η Τουρκία απορρίπτει κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό «γενοκτονία», υποστηρίζοντας ότι τόσο Αρμένιοι όσο και Τούρκοι πέθαναν εξαιτίας των συνθηκών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ εκτιμά ότι ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες.

Οι σφαγές έχουν αναγνωριστεί ως γενοκτονία από περισσότερες από δύο δωδεκάδες χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και η Γερμανία.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, είχε αναγνωρίσει επίσημα τις σφαγές ως γενοκτονία, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα της Αρμενίας. Ο διάδοχός του, πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει χρησιμοποιήσει την ίδια ορολογία.

Η Αρμενία και η Τουρκία δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι δύο χώρες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τη σταδιακή εξομάλυνση των μεταξύ τους σχέσεων.

Με πληροφορίες από Le Monde, AFP