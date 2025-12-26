Το Ισραήλ αναγνώρισε κράτος που καμία άλλη χώρα δεν έχει αναγνωρίσει

Το Ισραήλ αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη, την αποσχισθείσα περιοχή της Σομαλίας, ως «ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος», ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι υπεγράφη κοινή δήλωση με τον πρόεδρο της Σομαλιλάνδης και τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Νετανιάχου συνέδεσε την κίνηση με το πνεύμα των Συμφωνιών του Αβραάμ, τις οποίες χαρακτήρισε βασικό επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία. Με την αναγνώριση αυτή, το Ισραήλ γίνεται η πρώτη χώρα που αντιμετωπίζει επισήμως τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος.

Η Σομαλιλάνδη αποσχίστηκε de facto από τη Σομαλία το 1991 και έκτοτε επιδιώκει διεθνή αναγνώριση, χωρίς να την έχει λάβει μέχρι σήμερα από ξένη κυβέρνηση. Παρά την απουσία αναγνώρισης, θεωρείται πιο σταθερή από τη Σομαλία, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει επενδυτικές συμφωνίες με εξωτερικούς παράγοντες, μεταξύ άλλων με την Αιθιοπία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που έχει οξύνει τις σχέσεις με το Μογκαντίσου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Τελ Αβίβ επιδιώκει άμεση συνεργασία με τη Σομαλιλάνδη σε τομείς όπως η γεωργία, η υγεία, η τεχνολογία και η οικονομία. Παράλληλα, συνεχάρη τον πρόεδρό της, Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλάχι, και τον κάλεσε να επισκεφθεί το Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Σομαλιλάνδης χαρακτήρισε την αναγνώριση «ιστορική στιγμή» και δήλωσε ότι η περιοχή προτίθεται να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, παρουσιάζοντάς το ως βήμα προς την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη. Τόνισε ακόμη ότι η Σομαλιλάνδη επιδιώκει νέες συνεργασίες και «σταθερότητα» σε Μέση Ανατολή και Αφρική.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ αφορούν τη σταδιακή εξομάλυνση σχέσεων του Ισραήλ με αραβικές χώρες. Τα τελευταία χρόνια, το Ισραήλ έχει αναπτύξει σχέσεις, μεταξύ άλλων, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Σουδάν, ωστόσο η διεύρυνση του πλαισίου έχει επιβραδυνθεί. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι στη δεύτερη θητεία του επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των χωρών που θα ενταχθούν.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης, υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Σομαλίας και της Τουρκίας καταδίκασαν την αναγνώριση, προειδοποιώντας ότι η αποδοχή αποσχιστικών οντοτήτων υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Σύμφωνα με το αιγυπτιακό ΥΠΕΞ, οι συνομιλητές επανέλαβαν τη στήριξή τους στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας.

Με πληροφορίες από DW