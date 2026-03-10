Ισπανία: Υπάλληλος σκόνταψε σε καλώδια γραφείου και πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ

Αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ επιδίκασε το Εθνικό Δικαστήριο της Ισπανίας σε εργαζόμενη δικαστηρίου που τραυματίστηκε σοβαρά όταν σκόνταψε σε καλώδια υπολογιστή μέσα στον χώρο εργασίας της.

Το περιστατικό συνέβη το 2022 στο Δικαστήριο Πρωτοβάθμιας Εκδίκασης στη Μέριδα, όπου η γυναίκα εργαζόταν ως προσωρινή διοικητική υπάλληλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης, κάτω από το γραφείο της υπήρχαν διάσπαρτα καλώδια υπολογιστών. Ένα από αυτά μπλέχτηκε στη ρόδα της καρέκλας της και, καθώς σηκώθηκε και κινήθηκε προς τα πίσω, το πόδι της πιάστηκε σε άλλο καλώδιο, με αποτέλεσμα να πέσει στο πάτωμα.

Η γυναίκα, σύμφωνα με ισπανικά μέσα, τραυματίστηκε από την πτώση, με τους γιατρούς να διαγιγνώσκουν κάταγμα στον βραχίονα σε τρία σημεία. Η ανάρρωσή της κράτησε συνολικά 277 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο υποβλήθηκε σε θεραπείες αποκατάστασης ενώ παράλληλα επέστρεψε σταδιακά στην εργασία της.

Ισπανία: Τι υποστήριξε το υπουργείο Δικαιοσύνης για την αποζημίωση

Αφού ανάρρωσε, η εργαζόμενη ζήτησε αποζημίωση ύψους 31.643 ευρώ για τη βλάβη που υπέστη. Ωστόσο το αίτημά της απορρίφθηκε αρχικά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο υποστήριξε ότι τα ιατρικά έξοδα και το επίδομα προσωρινής ανικανότητας ύψους περίπου 990 ευρώ, που καταβλήθηκαν από την ασφαλιστική κάλυψη της υπηρεσίας, αποτελούσαν επαρκή αποκατάσταση.

Η υπάλληλος προσέφυγε τελικά στη δικαιοσύνη και το Εθνικό Δικαστήριο αποφάσισε -εν μέρει- υπέρ της. Στην απόφαση, οι δικαστές τονίζουν ότι υπήρξε «ανώμαλη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας», καθώς ο χώρος εργασίας δεν συντηρούνταν με τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι δικαστές απέρριψαν επίσης το επιχείρημα του κράτους ότι η εργαζόμενη θα έπρεπε να είχε αναφέρει προηγουμένως το πρόβλημα στη συντήρηση. Όπως σημειώνουν, η διοίκηση έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει αποτελεσματική πολιτική πρόληψης κινδύνων και να διατηρεί ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Τελικά το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να καταβληθεί συμπληρωματική αποζημίωση ώστε να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της ζημιάς. Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία της εργαζόμενης, τις επιπτώσεις του τραυματισμού και το μεγάλο διάστημα ανάρρωσης, το ποσό ορίστηκε στις 20.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από Cincodias, El Pais